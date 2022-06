Gli spinaci sono uno degli ortaggi più noti e usati. Sono una buona fonte di ferro e di vitamine dei gruppi A e B, nonché di acidi grassi omega-3, che contribuiscono anche al funzionamento di cuore e arterie. Con questa ricetta proponiamo un modo alternativo di prepararli rispetto a quello più convenzionale.

Al posto di cucinare gli spinaci con il burro o con il latte, ecco un modo alternativo per prepararli e ottenere un contorno filante e salutare in soli 15 minuti

Per condire gli spinaci, suggeriamo di usare la mozzarella e di completare il piatto con una spolverata di parmigiano reggiano e noce moscata. Il risultato sarà un contorno estivo fresco e cremoso e adatto ad accompagnare principalmente piatti a base di carne. In più, gli spinaci con mozzarella e parmigiano sono davvero molto semplici da preparare. Ecco tutti quanti gli ingredienti (dosi per 6 persone) che ci serviranno oltre a quelli già citati:

1 kg di spinaci;

200 g di mozzarella;

parmigiano reggiano;

olio extravergine di oliva;

sale;

noce moscata.

Preparazione

Lavare e pulire gli spinaci. Senza scolarli, metterli in una pentola e farli cuocere per 10 minuti. Lasciarli raffreddare e strizzarli un po’, per poi tagliarli in pezzi più piccoli.

Prendere una padella e versare al suo interno un filo di olio extravergine di oliva. Mettere a cuocere gli spinaci al suo interno, insaporendoli con del sale. In seguito, tagliare la mozzarella a dadini e metterla a sua volta a cuocere. Mescolare continuamente, fin quando la mozzarella non si sarà sciolta. Infine, aggiungere una spolverata di parmigiano e far cuocere ancora fin quando gli ingredienti non si saranno amalgamati. Lasciar raffreddare gli spinaci o servirli quando sono ancora caldi, dopo aver insaporito il piatto con un pizzico di noce moscata.

Al posto di cucinare gli spinaci con il burro o con il latte, vale la pena provare a cucinare questa golosissima alternativa.

Lettura consigliata

