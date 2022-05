Invece del solito tiramisù caffè e cacao, è ora di prepararne questa freschissima variante fruttata e senza savoiardi perfetta per l’estate

Il tiramisù è uno dei dolci al cucchiaio più amati della nostra pasticceria. In molti lo preparano anche in casa, siccome farlo è molto semplice e prevede l’uso di pochi ingredienti. È inoltre adatto a tutte le occasioni, grazie anche alle sue innumerevoli varianti. Ne esiste persino una versione che prevede l’uso della crema di zucca per preparare una speciale crema al mascarpone con cui guarnirlo.

Invece del solito tiramisù con caffè, cacao e savoiardi, in questa ricetta vedremo come prepararne uno con amaretti e pesche sciroppate. Ecco tutti quanti gli ingredienti che serviranno.

Dosi per 4 persone

500 g di mascarpone;

4 uova;

5 cucchiai di zucchero di canna;

300 g di pesche sciroppate;

amaretti.

Invece del solito tiramisù con caffè e cacao, è ora di prepararne questa freschissima variante fruttata e senza savoiardi perfetta per l’estate

Tagliare le pesche sciroppate a cubetti. Mettere da parte un cucchiaio del liquido in cui sono in genere conservate. Fatto ciò, separare i tuorli dal resto delle uova. Metterli in una ciotola e montarli assieme allo zucchero. Aggiungere il mascarpone e amalgamare fino ad ottenere un composto omogeneo. In una seconda ciotola, montare gli albumi a neve. Metterli assieme al resto degli ingredienti e mescolare dal basso verso l’alto, cercando di non farli smontare. La crema è pronta.

Inzuppare gli amaretti all’interno dello sciroppo di pesca e sbriciolarli. Sistemarne un primo strato nel contenitore in cui si ha intenzione di preparare il tiramisù. Intervallare con uno strato di crema e coi cubetti di pesche sciroppate. Ripetere l’operazione fino ad esaurimento degli ingredienti o al riempimento della pirofila. Infine, decorare con degli amaretti sbriciolati o con qualche amaretto intero ammorbidito. Ecco pronto questo freschissimo tiramisù estivo. Non resta che mangiarlo.

Lettura consigliata

Come preparare una granita siciliana buona come quella del bar e che non si indurisce senza usare la gelatiera