Il tiramisù è uno dei dolci classici della nostra cucina. Come per ognuno di questi, ne esistono infinite varianti: proprio come questa o quest’altra. Ne abbiamo viste tante sulle nostre pagina, ma mai nessuna era come questa, che ha un ingrediente inatteso e speciale al suo interno.

Nella crema al mascarpone non si mettono le uova, ma la zucca. A sentirne parlare può sembrare una follia, ma vale la pena vincere la ritrosia e provare questa variante del tiramisù, battezzata zuccamisù. È questa l’imperdibile versione alternativa del tiramisù con una speciale crema al mascarpone.

Meglio cominciare a preparare i bicchierini di zuccamisù a partire dalla mattina. Dovranno riposare in frigo per almeno sette ore prima di essere pronti.

Ingredienti per 8 bicchieri monodose

600 g di polpa di zucca già ripulita;

200 g di zucchero;

500 g di mascarpone;

200 g di caffè;

500 g di mascarpone;

q.b. cacao.

Come preparare la polpa di zucca

Prima di vedere come preparare lo zuccamisù, soffermiamoci sul procedimento per ottenere la polpa di zucca. Chi sa già come fare, può saltare questo passaggio. Bisogna pulire la zucca, tagliarla a pezzi, disporla su una teglia rivestita di carta forno e farla cuocere per venti minuti a 180° in forno preriscaldato. Al termine di questo lasso di tempo, sfornarla, frullarla e farla raffreddare dopo averla passata in un colino a maglie strette. La polpa è pronta.

Procedimento per lo zuccamisù

Montare il mascarpone con lo zucchero e aggiungere la zucca dopo averla fatta riposare per un po’. Continuare a montare con l’aiuto delle fruste, coprire la ciotola con la pellicola trasparente e far riposare la crema ottenuta in frigorifero per circa un’ora di tempo. Dopo, tagliare i savoiardi in tre parti e bagnarli nel caffè già intiepidito. Disporne i pezzi sul fondo di ciascun bicchiere monodose, coprendoli con la crema di mascarpone, che intanto si sarà rassodata. Fare un altro strato con savoiardi intinti nel caffè e crema. Infine, ricoprire con una spolverata di cacao e far riposare in frigo per circa sette o otto ore. Al termine di questo lasso di tempo, lo zuccamisù sarà pronto per essere servito.