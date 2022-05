Le auto con cambio automatico stanno diventando sempre più diffuse e utilizzate. Non solo chi ha problemi nell’utilizzo del pedale della frizione o difficoltà motorie alle gambe, infatti, decide di acquistare una nuova auto con questa soluzione. La trasmissione automatica è indubbiamente più comoda e semplice da utilizzare, ma richiede più attenzioni di un normale cambio manuale. Di certo l’interfaccia è più immediata: non c’è da combattere con la leva del cambio, né appunto con un pedale aggiuntivo. Bisogna però sapere che ci sono degli errori che possono essere fatali e cosa non fare al semaforo con il cambio automatico. Anche i modelli più affidabili, infatti, possono cedere e fallire se vengono trattati male.

Ci sono molti errori che non vanno assolutamente commessi per evitare guasti anche costosissimi. Le cifre sono davvero alte: per cambiare i freni ce la si cava anche con meno di 200 euro. Ma se si danneggia il cambio, il danno può superare agevolmente anche i 2.000 euro. In tempi difficili, meglio prevenire che curare.

Cosa non fare al semaforo con il cambio automatico e con la leva per evitare guasti costosissimi

Anzitutto un errore gravissimo è cambiare marcia passando alla retro senza aspettare che la macchina smetta di muoversi. Questo può essere davvero il peggior danno che si procura alla trasmissione del veicolo. Un altro errore frequente è impostare la modalità Parcheggio, indicata con una lettera P sulla leva del cambio, prima che l’auto sia completamente ferma. La modalità Parcheggio, infatti, inserisce un perno che blocca la trasmissione. Se quest’operazione viene fatta con l’albero motore ancora in movimento, l’intero blocco potrebbe rompersi o subire dei danni.

Al semaforo, per vecchie abitudini molti inseriscono la folle. Ebbene, anche questo è un errore. Il cambio automatico gestisce le marce diversamente, e anche quando sono inserite, se l’auto è ferma, tutto è fatto in modo da non consumare inutilmente benzina. Inoltre, la folle non consente di eseguire tempestivamente alcuna manovra se dovesse essere necessario. Inutile e dannoso anche affondare l’acceleratore per spingere l’auto in partenza: le fasce e la frizione si danneggiano e si rovinano maggiormente. L’acqua è un grande nemico del cambio automatico: anche una quantità minima può provocare danni enormi, tanto da costringere alla sostituzione. Dobbiamo anche evitare di lasciare a lungo l’auto in riserva, perché questo potrebbe provocare dei problemi nella gestione del carburante che, di solito, nelle auto dotate di cambio automatico avviene diversamente e in maniera più ottimizzata.

