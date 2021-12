Dopo un bel pranzo o una cena sostanziosa c’è sempre posto per il dolce. Come si dice, c’è chi afferma di possedere un altro stomaco dedicato ai dessert. Ma strana anatomia a parte, soprattutto quando abbiamo ospiti a casa è prassi concludere con il dolce. Si può trattare di un dolce fatto in casa o acquistato in pasticceria o se a Natale del panettone. Ma anche pandoro, dolcetti o una semplice ciambella alla frutta.

Ovviamente anche con il dessert dobbiamo abbinare una bevanda per festeggiare l’occasione. Il più delle volte la scelta ricade sul classico spumante dolce. Se proprio non si ama particolarmente quel gusto dolciastro si sceglie un Brut o un prosecco. Però per il resto non si pensa mai ad altre alternative che possono anche esaltare meglio il dolce.

Invece del solito spumante ecco cosa servire con il panettone o con i dolci per fare un figurone

Probabilmente scegliamo sempre lo spumante perché non conosciamo altri possibili abbinamenti. In realtà esistono delle tipologie di vino che stanno benissimo con il dolce. Non solo buone e abbinate alla perfezione ma anche ad un prezzo ragionevole.

Abbiamo parlato in precedenza di alcune bottiglie di vino hanno un ottimo rapporto qualità prezzo. Oggi vedremo cosa possiamo abbinare ad un dessert o al classico panettone senza spendere molto.

Cominciamo da una bottiglia un po’ insolita che divide gli appassionati di vino, il rosé. Un vino morbido che si distingue per le note di frutti di bosco. Non è un rosé classico, ma sempre un Franciacorta che sta bene non solo con il dolce ma anche con la frutta. Parliamo del Franciacorta Rosé Demi Sec DOCG di La Montina, costo sui 17 euro.

Continuiamo con un passito e qui c’è l’imbarazzo della scelta. Questo vino dalle note dolci è l’ideale per accompagnare anche dolci più strutturati. Il più famoso è il Passito di Pantelleria che in base alla cantina si trova anche a 10 euro. Se amiamo i vini liquorosi possiamo optare per uno Sherry o anche un Moscato classico.

Non solo con i cantucci

Finiamo con il Vin Santo che non sta solo bene con i famosi cantucci. Abbinato alle note intense del panettone questo vino dà il meglio. Il costo è sempre contenuto, intorno ai 20 euro in base all’annata. Consigliato il Vin Santo del Chianti Classico DOC di Lamole, intorno ai 25 euro.

Ovviamente una menzione d’onore è riservata allo Champagne. Non tutti lo amano e spesso è parecchio costoso per una cena in famiglia. Però valutiamo lo Champagne Demi Sec di Veuve Clicquot a circa 50 euro. Ogni tanto una piccola coccola ci può stare.

Insomma, invece del solito spumante dolce ecco cosa servire con il panettone o con i dolci per fare un figurone. Scegliendo di portare in tavola una di queste alternative stupiremo sicuramente i nostri ospiti. In più faremo contenti anche quei familiari che non amano lo spumante dolce e si lamentano ogni anno.

Approfondimento

Come non sprecare lo spumante avanzato e preparare dei gustosi piatti