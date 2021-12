Un buon dolce per concludere un pasto è davvero la ciliegina sulla torta. Se ci invitano a cena e per dessert ci propongono qualche torta confezionata capita di rimanere delusi. Peggio ancora se la torta in questione non è per niente buona.

Per questo motivo se non siamo bravi pasticceri corriamo dai professionisti per fare bella figura. In genere optiamo per torte gelato, tiramisù o cheesecake se vogliamo variare. Ma la torta regina della pasticceria che davvero piace a tutti è probabilmente la torta Saint Honoré.

La prendiamo sempre in pasticceria ma questa golosissima torta è facilissima da preparare anche in casa

La torta prende il nome dal santo patrono dei pasticceri francesi, ma ormai si prepara in tutto il Mondo. A base di profiteroles, panna e caramello è impossibile non amare questa esplosione di bontà. Tant’è che spesso si prepara anche una versione salata con salumi e formaggi. Ne abbiamo parlato in questo articolo “3 idee sfiziose per degli antipasti veloci e scenografici che lasceranno tutti senza parole”. Oggi vedremo come realizzarla in casa in modo più semplice anche per chi non è un cuoco provetto.

Ingredienti

Pasta choux o 6 bignè già pronti;

2 dischi di pan di spagna;

350 gr di crema Chiboust;

1 rotolo di pasta sfoglia;

100 gr di cioccolato fondente;

200 ml di panna montata;

150 gr di acqua;

300 gr di zucchero;

liquore tipo Cointreau;

Procedimento:

La ricetta completa della crema Chiboust si può consultare nell’articolo “Ecco l’ingrediente segreto per fare la crema Chiboust”. Una volta pronta dividiamo la crema in due ciotole. Sciogliamo il cioccolato fondente e aggiungiamolo ad una porzione di crema.

Srotoliamo la pasta sfoglia e ricaviamo un disco della stessa dimensione nel pan di Spagna. Cuociamo in forno a 200° gradi per 15 minuti, anche i pezzetti avanzati che ci serviranno per la decorazione.

Prepariamo la bagna per il pan di Spagna facendo bollire l’acqua e 150 gr di zucchero. Dopo averla fatta raffreddare aggiungiamo circa 40 ml di Cointreau.

Ora prepariamo anche il caramello facendo scaldare gli altri 150 gr di zucchero. Quando avrà raggiunto il colore giusto sul marroncino è pronto e immergiamo i bignè. Solo sulla parte superiore.

Non ci resta che comporre la torta con l’aiuto di un anello a cerniera. Posizioniamo un disco di pan di Spagna e versiamoci la bagna. Dopodiché stendiamo uno strado di crema al cioccolato e posizioniamo il disco di pasta sfoglia. Poi la crema Chiboust e posizioniamo l’altro disco di pan di Spagna con la bagna.

Ricopriamo la torta con la panna montata e rivestiamola sui lati con la pasta sfoglia avanzata e sbriciolata. Farciamo i bignè con la crema o con la panna a piacimento dal fondo con la sac a poche. Decoriamo la torta con ciuffetti di crema o panna, posizioniamo i bignè alternandoli ed è pronta. Se avanza del caramello usiamolo per completare la decorazione.

Quindi, ecco che la prendiamo sempre in pasticceria ma questa golosissima torta è facilissima da preparare anche in casa. Ora non ci resta che gustarcela magari con i nostri ospiti anche a Natale.

