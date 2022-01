Invece del solito pesto ecco come preparare una gustosa pasta in 5 minuti grazie a 1 solo cremoso ingrediente ricco di vitamine

La pasta è uno dei primi piatti più consumati ed apprezzati nel territorio italiano, a cui possiamo abbinare diversi condimenti. A volte per mancanza di creatività, o di tempo, la prepariamo nello stesso modo rischiando di essere monotoni. L’ideale sarebbe però abbinarla ad un condimento che sia ricco di proprietà benefiche per il nostro organismo.

Invece del solito pesto ecco come preparare un condimento alternativo ma ricco di gusto e sapore, per goderci al massimo il nostro pasto.

In mancanza di idee, per esempio, potremmo condire la pasta con questa salsa salutare e sfiziosa, pronta in soli 15 minuti.

Un ingrediente gustoso e salutare

Potremmo anche utilizzare un prodotto che con il tempo sta trovando sempre più spazio nelle nostre ricette, grazie alle sue incredibili proprietà.

Stiamo parlando dell’avocado. È un frutto abbastanza calorico, infatti contiene 231 calorie ogni 100 grammi, ma è molto salutare poiché contiene diversi grassi buoni. È anche ricco di vitamine e minerali, tra cui potassio, fosforo e calcio, che sono preziosissimi e vanno regolarmente assunti tramite la nostra alimentazione.

L’importante è che al momento della scelta ne verifichiamo sia la consistenza che l’aspetto esteriore, così da capire se sia buono o meno. Generalmente, per essere pronto ad essere consumato, dovrebbe essere abbastanza morbido, ma non molle, e di un colore uniforme.

Potremmo preparare una deliziosa pasta con crema di avocado, aggiungendo a piacimento anche dei pomodorini e dei pinoli che daranno un tocco in più alla ricetta.

Le dosi sono per 4 persone quindi nel caso in famiglia fossimo in più, o in meno, basterà aumentarle o diminuirle.

Per prima cosa mettiamo a bollire una pentola colma d’acqua, poi mettiamo all’interno 360 grammi di spaghetti.

Proseguendo con la ricetta, tostiamo in padella per pochi minuti due cucchiai di pinoli, che daranno la giusta croccantezza alla preparazione.

Mettiamo a lavare ed asciughiamo con cura 80 grammi di pomodorini, dopodiché puliamo e tagliamo a cubetti due avocado.

Successivamente dovremo metterli nel mixer ed aggiungere cinque foglie di basilico, 4 cucchiai di olio di oliva e pepe e sale a piacimento.

È consigliato aggiungere anche poche gocce di limone per non far scurire l’avocado, dopodiché dovremo frullare gli ingredienti per un minuto al massimo.

L’importante è che il risultato sia una crema ben amalgamata. Intanto tagliamo a piccoli tocchetti i pomodori e aggiungiamoli all’interno, mixandoli leggermente.

Nel frattempo, la pasta si sarà cotta, scoliamola e mettiamola in un contenitore capiente dove la mescoleremo con la salsa ed i pinoli precedentemente preparati.

Il nostro primo piatto sarà pronto per essere gustato aggiungendo anche un goccio di olio al peperoncino, se necessario.

