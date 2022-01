La carbonara è uno dei piatti sacri della tradizione romana, fra i più cucinati, discussi ed interpretati da noi italiani. Si tratta di un piatto semplice e povero, costituito da uova, pecorino, pasta e guanciale, ma che ha saputo conquistare tutto il Mondo.

Di questa ricetta esistono tantissime varianti e, alla fine, ognuno la prepara a modo suo, senza nulla togliere alla tradizione. C’è chi al posto del guanciale inserisce la pancetta; c’è chi mette le uova intere o solo i tuorli. Oppure c’è chi sostituisce il pecorino con un formaggio grattugiato più delicato, come ad esempio il Parmigiano Reggiano.

Insomma, ognuno modifica e migliora la carbonara in base al proprio gusto. E forse è meglio così, perché in cucina, oltre a rispettare la tradizione, bisogna anche dar libero sfogo alla fantasia.

In questo articolo, ad esempio, vedremo come preparare una variante molto innovativa, che sicuramente piacerà a molti, ossia la carbonara di pesce.

Per 5 persone ci serviranno:

400 grammi di spaghetti;

100 grammi di tonno fresco;

150 grammi di salmone fresco;

100 grammi di gamberetti freschi;

5 tuorli;

1 uovo intero;

60 grammi di vino bianco;

80 grammi di Parmigiano Reggiano;

prezzemolo, sale, pepe, olio EVO;

1 spicchio di aglio.

Chi l’avrebbe mai detto che la carbonara sarebbe stata eccezionale anche cucinata in questo modo

Innanzitutto inseriamo l’acqua in una pentola ampia e lasciamo che arrivi a bollore. Nel frattempo, prepariamo la nostra cremina, inserendo in una ciotola 5 tuorli ed un uovo intero.

Diamo una prima mescolata con l’aiuto di una frusta ed accorpiamo tutto il formaggio grattugiato.

Continuiamo a mescolare, aggiungendo anche un po’ di prezzemolo tritato ed una generosa spolverata di pepe. Ora sgusciamo i nostri gamberetti e mettiamoli da parte in una ciotola.

A questo punto, caliamo i nostri spaghetti che dovrebbero essere pronti tra 6 e 10 minuti. In questo arco di tempo, dovremmo tagliare a cubetti il tonno ed il salmone e scottarli leggermente.

Prendiamo una padella, lasciamo imbiondire l’aglio e, a fuoco veramente basso, versiamoci il pesce.

Dopo un minuto sfumiamo con il vino bianco e continuiamo a cuocere per 3 minuti, mescolando spesso per non stracuocerli troppo.

Ora scoliamo la pasta molto al dente, direttamente all’interno della padella, e saltiamola insieme al pesce con qualche mestolo di acqua di cottura. Aggiungiamo a questo punto i gamberetti e saltiamo per un altro paio di minuti. Una volta finito, spegniamo il fuoco, versiamo la crema di uova e formaggio e mescoliamola con la pasta. Chi l’avrebbe mai detto che la carbonara sarebbe stata così semplice da preparare e gustosa anche con il pesce? Per fare un piatto di estrema qualità, comunque, consigliamo di utilizzare un pesce fresco e di provenienza certa.

