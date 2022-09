L’avocado è un frutto tropicale molto conosciuto e apprezzato per le sue qualità importanti. Ha una composizione particolare che lo rende diverso dai frutti tipici della macchia mediterranea come la mela. È meno ricco d’acqua, zuccheri e acidi idrosolubili, ma contiene moltissimi grassi vegetali e vitamina E. In Italia e nella zona mediterranea la popolazione è invece più abituata a mangiare frutta ricca di zuccheri e con livelli più bassi di alfa tocoferolo. L’avocado, in questo senso, è più simile alle olive. Rispetto a queste è però circa il 30% più ricco di calorie. Non è facilmente utilizzabile nella dieta mediterranea classica, ma sta diventando sempre più spesso d’uso comune.

Anche per questo è importante capire come riciclare in casa le bucce dell’avocado per evitare sprechi. Altri frutti simili all’avocado sono la pesca, l’albicocca e la noce di cocco: si tratta delle cosiddette drupe, frutti carnosi con caratteristiche particolari. Il frutto è molto usato in America Centrale, paese d’origine della pianta: qui trova spazio in pietanze tra le più disparate. Diverso invece qui in Italia, dove l’avocado sta diventando diffuso solo in questi ultimi anni. Un piatto dove un must è il poké, anche questo ‘importato’ dall’estero, o in abbinamento col salmone per un ricco e gustoso secondo.

Come riciclare in casa le bucce dell’avocado con questi trucchi impensabili

Oltre alle considerazioni di carattere tecnico bisogna adesso capire come fare per riciclare al meglio le bucce di avocado. Un trucco che non tutti sanno sta nello sfruttare la particolare composizione di questa parte del frutto. L’avocado infatti è, tra gli altri principi nutritivi, molto ricco di azoto. Quest’ultimo è una sostanza particolarmente apprezzata dalle piante, perché le nutre e ne potenzia la crescita. Il trucco sta quindi nell’usare le bucce dell’avocado come piccoli vasetti naturali per favorire la crescita dei germogli. Tagliando il frutto a metà e scavando le bucce si otterranno delle perfette coppette da riempire di terriccio. A questo punto le si potrà utilizzare per piantare i germogli più piccoli e farli crescere forti e sani.

Mille usi per una semplice buccia

Un altro metodo per sfruttare le proprietà delle bucce dell’avocado è quello di frullarne un paio in un bicchiere d’acqua. Si otterrà una pappetta da poter mettere direttamente sulla terra, vicino al fusto delle piante da fertilizzare. Un nutriente perfetto che potenzierà la crescita anche dei germogli più deboli prodotto in modo ecologico a costo zero.

