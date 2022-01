Quasi quotidianamente tra le varie mansioni casalinghe ci tocca occuparci del bucato. Un servizio indispensabile per avere panni puliti.

Infatti, sporchiamo con una certa frequenza la biancheria per la casa ma anche i vari indumenti.

Occuparsi del bucato diventa particolarmente seccante quando le condizioni climatiche non ci consentono di stenderlo fuori ad asciugare. In caso di temperature rigide, rischieremmo anche di congelarlo. Per scongiurare questo rischio possiamo aggiungere un ingrediente al lavaggio.

Tanti per risparmiare tempo e facilitarsi la vita hanno optato per una soluzione comoda e rapida: l’asciugatrice.

Come per altre faccende domestiche, anche per il bucato possiamo servirci di differenti trucchetti. Ad esempio, quelli per far tornare morbidi i maglioni di lana infeltriti.

Ne esistono vari anche per quanto riguarda l’uso dell’asciugatrice, in modo particolare per poter ottenere un bucato profumatissimo.

Sul mercato possiamo trovare appositi fogli profumati da inserirvi all’interno, ma esistono anche altre soluzioni. Alcuni utilizzano direttamente degli oli essenziali di vari aromi; lavanda, cedro, limone e quant’altro.

Solitamente li si inseriscono tramite pezzi di stoffa o imbevendo le apposite palle di lana.

Vi è però anche un’altra soluzione estremamente economica e che non richiederà di acquistare altri oggetti, perché useremo quelli già presenti in casa.

Come profumare il bucato nell’asciugatrice con l’ammorbidente sostituendo oli essenziali, fogli e palle di lana

Per estrarre dall’asciugatrice un bucato profumatissimo possiamo utilizzare anche il normale ammorbidente della lavatrice.

Ci servirà oltre allo stesso, un contenitore dalla chiusura ermetica, acqua e dei pezzi di spugna. Andranno benissimo quelli delle classiche spugnette che utilizziamo in cucina.

Nel contenitore ermetico inseriamo un paio di misurini di ammorbidente e un paio di acqua.

Vi metteremo poi a mollo i nostri pezzetti di spugnetta e richiuderemo.

Lasciamola per un po’ di tempo, in questo modo si imbeverà di ammorbidente.

All’occorrenza basterà tirare fuori i nostri pezzi di spugna e spremerli per far ricadere l’eccesso di liquidi.

Li inseriremo poi all’interno della nostra asciugatrice, dove rilasceranno quindi il loro aroma.

In questo modo il bucato sarà profumato ma anche la stessa asciugatrice.

Basterà poi rimettere i pezzi di spugna nel nostro contenitore e richiuderlo fino a quando ci serviranno nuovamente. Ecco quindi come profumare il bucato nell’asciugatrice con l’ammorbidente.

Ovviamente le spugne dovranno sostituirsi col passare del tempo, così come anche l’ammorbidente del contenitore.

Una soluzione quindi pratica, veloce ed economica per poter godere sui nostri panni di un buon odore e diffonderlo in giro.

