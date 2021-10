Pochi sanno come preparare questa irresistibile e gustosissima salsa che sorprenderà i nostri ospiti

Quando le giornate si fanno sempre più fredde e piovose, molti di noi amano passare sempre più tempo al caldo in casa.

Cucinare è un’attività per molti di noi piacevole e rilassante, soprattutto se dobbiamo preparare le pietanze per le persone più care.

Nel caso fossimo a corto di idee, potremo utilizzare 1 alimento che è stato protagonista del nostro orto per creare un aperitivo gustoso e leggero.

Inoltre, questa ricetta che andremo a preparare sarà perfetta per condire la pasta, da servire abbinata a delle deliziose bruschette o a secondi piatti.

Stiamo parlando della salsa di peperoni, un alimento molto apprezzato per il suo incredibile sapore.

Se intendiamo preparare circa 500 grammi di salsa di peperoni dovremo procurarci 700 grammi di peperoni rossi che dovremo lavare e pulire attentamente.

Procediamo tagliandoli possibilmente a dadini ricordandoci di rimuovere la parte centrale ed i semi.

Avremo bisogno di una casseruola al cui interno dovremo versare un filo d’acqua e adagiare i peperoni precedentemente preparati.

Potremo aggiungere, per donare maggiore sapore, dei peperoncini, delle spezie, dell’aglio o delle cipolle a seconda dei nostri gusti personali.

Dopodiché copriamo la casseruola e procediamo a far cuocere il tutto a fiamma bassa per circa quindici minuti, l’importante è che i peperoni siano morbidi.

Passato il tempo necessario, dovremo spostare il composto in un mixer per realizzare una crema omogenea.

A questo punto spostiamo nuovamente il tutto nella casseruola ed aggiungiamo anche 150 grammi di zucchero di canna.

Procediamo con la cottura a fuoco medio senza dimenticare di mescolare continuamente per far sciogliere totalmente lo zucchero precedentemente versato.

Infine, dovremo solo aggiungere circa quattro cucchiai di olio extravergine d’oliva e mescolare ancora per alcuni minuti.

In questo modo creeremo una salsa di peperoni cremosa e gustosa, starà poi a noi decidere in che modo utilizzarla.

Ovviamente, potremo scegliere di utilizzare diversi ingredienti a seconda delle nostre preferenze personali, intolleranze o allergie.

Come utilizzarla

Questa salsa è ideale se accompagnata con formaggi freschi o con delle carni rosse grigliate o bollite.

In questo caso sarà utile sapere che è questo il momento perfetto per salare la carne e renderla incredibilmente gustosa.

Inoltre, possiamo anche utilizzarla all’interno di deliziosi hamburger fatti in casa oppure insieme ai panini alla salsiccia, perfetti per un fine settimana in compagnia.