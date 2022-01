Ci sentiamo spesso ripetere che in cucina non si spreca nulla, ma spesso, cucinando, può capitare di dover gettare dei cibi che non sappiamo come riutilizzare.

Questo non succede solo con gli alimenti ma anche con le bevande, come per esempio il vino, che possiamo riutilizzare in diversi modi.

È importante evitare sprechi inutili perché riutilizzare alimenti e bevande significa risparmiare notevolmente a fine mese.

Non butteremo più gli spaghetti avanzati dopo aver scoperto che valgono oro per questi 3 geniali riutilizzi in cucina

È bene sapere che ci sono però anche diversi oggetti a cui poter dare nuova vita, come per esempio i tappi di sughero che sono preziosissimi per casa e giardino.

Per quanto riguarda gli spaghetti, come la pasta in generale, sono uno degli alimenti più consumati in Italia.

Quando avanzano, invece di gettarli, potremo utilizzarli per creare delle deliziose pietanze da consumare in famiglia o con gli amici.

Infatti, non butteremo più gli spaghetti avanzati dopo aver scoperto che valgono oro per questi 3 geniali riutilizzi in cucina che ci faranno venire l’acquolina in bocca.

Lo sformato di spaghetti è molto semplice da preparare, dovremo semplicemente disporne dentro una ciotola circa 300 grammi.

Dovremo aggiungere poi 150 ml di besciamella, 100 grammi di scamorza a cubetti e del parmigiano grattugiato a piacimento. Se vogliamo donare più sapore alla ricetta, potremmo aggiungere anche qualche foglia di basilico e miscelare gli ingredienti fino ad avere un composto ben amalgamato.

Prendiamo una pirofila con della carta forno, aggiungiamoci un filo d’olio e del pan grattato per poi unirci tutto il composto ottenuto.

Spolveriamo il composto con del parmigiano grattugiato e inforniamolo per una ventina di minuti a 180° C.

Il tortino

Per preparare poi un tortino di spaghetti avremo bisogno sempre di 300 grammi di questo formato di pasta.

Successivamente sbatteremo in una ciotola tre uova con una spolverata di sale fine e le verseremo negli spaghetti mescolando il tutto.

Aggiungiamo anche 2 cucchiai di parmigiano grattugiato e continuiamo a mescolare il composto per far sì che tutti gli ingredienti si amalgamino.

Mettiamoli a cuocere in una padella capiente con un filo d’olio, cerchiamo di compattarli con l’aiuto di una forchetta.

Basteranno solamente 5 minuti per lato, capovolgendo il tortino aiutandoci con un piatto che faciliterà l’operazione.

Possiamo infine preparare la stessa ricetta però al forno, versando il composto di spaghetti in una teglia lievemente unta e ricoprendola con della carta d’alluminio.

Inforniamola per 10 minuti a 180° C per poi eliminare la carta d’alluminio trascorso il tempo necessario.

Infine, facciamola cuocere ancora per 5 minuti e sarà pronta per essere gustata.

Un ulteriore suggerimento

Se sono rimasti nel pacchetto solo pochi spaghetti che non sappiamo come utilizzare, potremo aggiungerli a delle calde zuppe di stagione.

Altrimenti, potremo spezzettarli per fare una calda minestrina in una fredda giornata d’inverno come fosse pastina.

