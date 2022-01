La pasta è un primo piatto molto amato e apprezzato in tutto il Mondo ma soprattutto gli italiani non riescono proprio a farne a meno.

Ci sono diversi modi in cui condirla a seconda dei nostri gusti personali e preferenze, solo che spesso ci manca la creatività.

Per esempio, in poco tempo potremo preparare questa irresistibile e gustosissima salsa che andrà utilizzata per condire un primo piatto, oppure da spalmare sopra i crostini.

Se siamo stufi dei soliti condimenti o vogliamo portare in tavola un primo piatto gustosissimo ma non troppo calorico, questa ricetta potrebbe rivelarsi la giusta soluzione.

Oltre al solito sugo al pomodoro ecco come condire la pasta con questa salsa salutare e sfiziosa pronta in 15 minuti

Per prima cosa sarà bene sapere che è importante mantenere una dieta sana ed equilibrata, non dimenticando mai frutta e verdura ad ogni pasto.

Per esempio, potrebbe essere utile sapere che per fare scorta di vitamine e per rafforzare il sistema immunitario basterebbe questo gustosissimo ortaggio.

Invece, per condire la pasta opteremo per un delizioso ragù di zucchine, senza carne, dalla preparazione semplice e non troppo calorica.

Per prima cosa sbucciamo e tritiamo uno scalogno e nel frattempo mettiamo a lavare in acqua e bicarbonato 300 grammi di zucchine ed una carota.

Dopo averle lavate, tagliamo le zucchine in piccoli cubetti con un coltello e tritiamo anche la carota.

Mettiamo sul fuoco una padella con una noce di burro e quando sarà sciolta facciamo rosolare le carote con lo scalogno tritato.

Nel momento in cui saranno leggermente appassiti, mettiamo a rosolare per qualche minuto anche le zucchine.

Sarà necessario aggiungere anche 250 ml di passata di pomodoro non dimenticandoci di condire con sale e pepe a piacimento.

Per dare più sapore alla preparazione possiamo anche aggiungere nella pentola una foglia di alloro.

Basterà solamente un quarto d’ora di cottura e sarà pronta per condire la pasta, per un pranzo o una cena leggera ma gustosissima.

Non tutti lo sanno ma oltre al solito sugo al pomodoro ecco come condire la pasta con questa salsa salutare e sfiziosa pronta in 15 minuti.

Il ragù di zucchine è versatile perché oltre ad essere utilizzato per condire la pasta può essere perfetto per preparare delle lasagne in versione più leggera.

Inoltre, è perfetto per condire in modo alternativo dei deliziosi crostini in caso avessimo ospiti, che potranno apprezzarne il gusto strepitoso.

