Non lontano da Verona c’è un Altopiano verdeggiante che è fra le mete più economiche dove trascorrere le vacanze con i bambini e la famiglia

Giugno e luglio sono alle porte e molte famiglie italiane stanno decidendo di prenotare gli alloggi dove trascorrere le prossime vacanze. Abbiamo già segnalato una splendida località italiana di mare dove i bambini si divertono come matti. L’importante per un soggiorno con i bambini sono i servizi ed i prezzi a misura di famiglia. Poco lontano da Verona e praticamente sopra l’abitato di Trento, troviamo un Altopiano che rispecchia esattamente queste caratteristiche. Andiamo quindi a conoscere l’Altopiano della Vigolana.

L’Altopiano della Vigolana è compreso fra le vette della Vigolana e della Marzola. Si tratta di un’area verdeggiante, estremamente ricca di prati in fiore e boschi e si trova ad un’altezza di circa 700 m. Qui sorgono ben quattro borghi Bosentino, Centa San Nicolò, Vattaro e Vigolo Vattaro. Queste ridenti cittadine formano il Comune sparso dell’Altopiano della Vigolana. Essendo un’altura, gli scenari stupefacenti si susseguono uno dopo l’altro con scorci sul Lago di Caldonazzo oppure sulla Valle dell’Adige.

I 60 km della Vigolana

I 60 chilometri della Vigolana sono un circuito di sentieri e passeggiate che congiungono i diversi borghi della zona. Questo nugolo di micropercorsi è ben tenuto e segnalato con indicazioni bianche e rosse. I percorsi sono percorribili in mountain bike, a piedi o con i bastoncini da Nordic Walking oppure a cavallo. Ci sono tratti con nessuna difficoltà ed altri più impegnativi. Lungo l’itinerario troviamo diversi locali o punti di ristoro dove ristorarsi e assaggiare le specialità locali. Fra questi non possiamo non citare i frutti di bosco a km 0.

Perché è così conveniente

Oltre alle strutture alberghiere, sull’Altopiano troviamo molti Agriturismi e bed and breakfast del circuito Cuore Rurale. Queste strutture offrono un’accoglienza familiare agli ospiti con una cura per i dettagli maniacale ma a prezzi decisamente abbordabili. I bambini si divertiranno con le proposte didattiche e potranno fare la conoscenza degli animali della fattoria, spesso annessa alle strutture.

L’Altopiano, inoltre, è comodissimo per visitare Trento con il Muse (Museo delle Scienze) e Rovereto con il Mart (Museo di Arti moderne e contemporanee).

Non lontano da Verona c’è un Altopiano da sogno per sportivi e bambini, dove prenotare subito le prossime vacanze.

