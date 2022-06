C’è un taglio ormai onnipresente nelle tendenze di moda. Si tratta del caschetto, che nel corso degli anni abbiamo visto in diverse varianti: corto o lungo, liscio o mosso, power o shag e così via.

Invece del mullet o del pixie, ecco che vedremo un’altra variante di questo taglio, che sta spopolando durante quest’estate. Si tratta del soft wave bob, cioè un caschetto a onde morbide, quasi appena accennate. Generalmente, queste ultime vengono fatte alla piastra e poi acconciate con le dita. È sicuramente di un taglio che non richiede molta manutenzione.

Siccome le sue lunghezze raggiungono al massimo il mento o la clavicola, è inoltre molto adatto a chi ama far asciugare i capelli al sole o comunque non ama usare il phon per molto tempo.

Invece del mullet o del pixie, ecco un comodo taglio medio per i capelli delle donne che sta spopolando durante quest’estate

In molti lo definiscono come una versione più informale del classico caschetto, che tende ad essere più geometrico e lineare. La novità, insomma, sta tutta quanta nello styling, che crea le onde mosse sulle chiome lisce o valorizza quelle naturalmente già presenti se i capelli sono mossi. Le onde di questo caschetto, però, non hanno niente a che vedere con le beach waves che hanno spopolato fino a quest’estate: sono più sofisticate e naturali.

Per rendere il taglio più voluminoso, si ricorre ad una leggera scalatura nella parte superiore e a lunghezze pari. Chi vuole può personalizzarlo in diversi modi. Ad esempio, con ciuffi laterali, frange sbarazzine e destrutturate o con delle baby braid, treccine che incorniciano il volto.

Quale colore è il migliore per il soft wave bob?

Meglio preferire tinte non monocromatiche. Le riviste di moda consigliano di ricorrere a tecniche come il balayage, che se usato in modo giusto permette di dare luce al volto.

