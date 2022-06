Le braccia grosse sono davvero un problema soprattutto in estate. Condizionano, infatti, fortemente, il nostro modo di vestire, perchè da scoperte sono davvero antiestetiche. Quindi: top, vestiti a giromanica e canotte, sono bandite dal nostro armadio. Eppure, potremmo fare qualcosa per noi stesse, allo scopo di superare il problema. Pertanto, ecco che qui indicheremo una serie di rimedi che, se seguiti, ci daranno grandi soddisfazioni. Due sono le principali regole da rispettare: 1) mettersi a dieta; 2) fare esercizi mirati e costanti. Prima di tutto, però, facciamo una premessa sulle principali cause delle braccia grosse e flaccide. Nella maggior parte dei casi responsabile è il sovrappeso, causato, a sua volta, per lo più, da un’alimentazione disordinata. A questa causa, si aggiunge quella della mancanza di esercizio fisico e quindi la carenza di allenamento muscolare.

Cosa fare

Come indicato, occorre badare all’alimentazione. Il segreto, però, non è quello di saltare i pasti ma di mangiare bene e regolarmente. Si consiglia, infatti, di consumare fino a 5 pasti al giorno, distribuiti nell’arco della giornata. Tre saranno i pasti principali e due gli spuntini, da farsi a metà mattinata e, a metà pomeriggio. Per quanto riguarda il tipo di cibi, bisogna concentrarsi su quelli integrali, oltre che su frutta e verdura. Inoltre, occorre utilizzare poco condimento e mangiare pochi formaggi e uova. Poi, è proprio necessario eliminare: dolci, merendine e, in generale, tutti gli snack confezionati. Inoltre, per drenare, è consigliabile bere molta acqua, durante la giornata.

Contro braccia grosse e flaccide, che ci impediscono di utilizzare canotte e top in maniera spensierata, questi esercizi e i rimedi facili

Altro consiglio cruciale contro braccia grosse e flaccide, è fare esercizi localizzati, abbinati a cardio, ossia: corsa, cyclette o nuoto. Invece, per quanto riguarda gli esercizi localizzati, questi vanno ripertuti almeno 3 volte a settimana, a giorni alterni, per almeno 20 minuti. Anzitutto, occorre fare bicipiti e tricipiti, con dei pesi leggeri, da mezzo chilo, o in alternativa utilizzare 2 bottiglie d’acqua. Di questi, eseguiremo 15 ripetizioni, per 10 serie, con delle pause di qualche secondo tra l’una e l’altra. Poi, per allenare le spalle e tutto il braccio, dobbiamo stendere le braccia e fare dei movimenti circolari. Il tutto, per almeno un minuto per lato, ripetendo l’esercizio nella direzione opposta, ancora per un altro minuto. Insomma, con alimentazione controllata ed esercizio fisico regolare, potremo contrastare l’odioso inestetismo delle braccia grosse!

Approfondimento

A 50 anni, ecco 4 esercizi perfetti per tonificare le braccia flaccide che perdono tono con la menopausa