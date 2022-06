Nel mese di maggio si erano formati degli swing che puntavano verso il basso con una certa forza e che lasciavano la porta aperta a ribassi di almeno il 20%, se non oltre. Il movimento atteso non si è fatto attendere, ma ora il Bitcoin potrebbe essere in procinto di formare uno swing rialzista.

Il movimento odierno potrebbe essere un primo segnale. Infatti, al momento diversi oscillatori iniziano a segnalare la formazione di un bottom imminente non solo di breve, ma anche di medio lungo termine.

Il peggio è alle spalle? Potrebbe essere, ma meglio attendere ulteriori conferme, anche se rimarchiamo che sono stati raggiunti livelli obiettivo di lunghissimo termine.

Procediamo per gradi.

Il Bitcoin (BTC EUR) da inizio anno ha segnato il minimo a 16.770,51 ed il massimo a 43.899,80. In questo momento, quota al prezzo di 19.422,99 circa con un rialzo del 7,25% rispetto alla seduta precedente.

Il Bitcoin potrebbe essere in procinto di costruire una base per la ripartenza

Dopo il forte ribasso da inizio anno, ora si potrebbero creare le condizioni per assistere a un bottom. Questo, proprio in un momento dove i mercati azionari, continuano a generare segnali ribassisti. Questo potrebbe essere un segnale anticipatore rispetto ai listini azionari? A questo tentativo di rialzo della criptovaluta, si accoderanno anche i listìni azionari, che sono a ridosso della scadenza del setup annuale del 5 luglio?

Si procederà per gradi e verranno seguiti i pattern che si formeranno nelle prossime giornate di contrattazione.

La strategia di investimento

Quale operatività mantenere?

La tendenza giornaliera, settimanale e mensile è ancora ribassista, anche quella trimestrale e annuale.

Fino a quando non si assisterà a una chiusura settimanale e mensile superiore a 25.588, i prezzi potrebbero continuare a scendere nei prossimi 3-6 mesi verso l’area di 13.000 euro. Nel breve, una chiusura giornaliera superiore a 19.767,54 potrebbe arrestare i ritracciamenti.

Lettura consigliata

Se i mercati azionari non invertiranno al rialzo entro il 5 luglio, prepariamoci a un nuovo 2008 o 2000 o forse anche peggio