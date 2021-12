Da quando Florence Pugh ha mostrato su Instagram il suo nuovo taglio di capelli radicale, il lop è immediatamente diventato una delle tendenze da tenere sott’occhio. Se ne parla da novembre e sembra che questo nuovo taglio stia spopolando tra le amanti dei capelli corti. Il suo nome è la crasi dei termini long e crop, siccome è una versione più lunga del classico taglio “raccolto”.

Il lop sfoggiato dall’attrice di Lady Macbeth ha immediatamente ricevuto l’apprezzamento di altre celebrità, tra cui quelli di Ariana Grande e Bella Thorne.

Si tratta di un taglio più corto nella parte posteriore della testa, all’altezza della nuca, e più pieno e voluminoso in avanti. Le sue lunghezze sono irregolari e le scalature appaiono spesso disconnesse. Può presentare anche una frangia micro o lunga a tendina. Come per tutti i tagli, ne esistono diverse versioni, come quelle proposte da Toni&Guy, Franck Provost, Intermede e Trinity Haircare.

Certamente dà il meglio di sé specialmente se proposto in versione messy e cioè con ciocche apparentemente disordinate. In questo modo, si adatta in modo particolare a chi ha intenzione di dare un po’ di movimento ad una chioma mossa o riccia.

Diversamente da altri tagli recentemente di tendenza, non è però a bassa manutenzione. Richiede regolari visite dal parrucchiere per mantenere la giusta lunghezza delle ciocche. In compenso, al mattino non richiede molto tempo per essere acconciato.

Si ispira ad un videoclip di fine anni ’90

Recentemente è stato proposto da Nick Latham e Sean Paul Nother, gli Hair Bros già noti per il tucked bob, e come già detto portato alla ribalta da Florence Pugh.

Più corto di un bob e più lungo del crop questo taglio di capelli ormai alla ribalta grazie ad un’attrice. In realtà, il lop divenne già famoso in passato grazie alla cantautrice Natalie Imbruglia, che lo aveva sfoggiato nel videoclip di Torn, suo primo e famosissimo singolo.