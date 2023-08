Invece del classico crudo e melone, ecco 3 antipasti freschi e veloci da preparare che ti faranno sognare

Per affrontare il caldo ti ci vuole qualcosa di fresco? Prepara un aperitivo al top con queste tre ottime ricette!

Durante l’estate, molti di noi amano riunirsi con amici e parenti per un pranzo o una cena in compagnia. Sedersi davanti ad una tavola per mangiare è sempre una buona scusa per riunirsi e stare insieme. È anche vero, però, che il caldo potrebbe far passare la voglia di mangiare piatti troppo elaborati o pesanti. Per mettere d’accordo tutti, abbiamo pensato a queste tre ricette freschissime e ottime per combattere il caldo. Contengono frutta e verdura di stagione, ottime per rigenerare mente e corpo e contrastare la calura estiva.

Oltretutto si tratta di piatti che si preparano in cinque minuti d’orologio, davvero magici! Queste sfiziosità saranno le protagoniste perfette di un aperitivo in compagnia, o per una cena leggera in giardino coi propri cari. Vediamo subito come prepararle.

Invece del classico crudo e melone, sperimenta queste 3 sfiziosità che soddisferanno tutti i tuoi ospiti

Uno dei piatti tradizionalmente consumati durante l’estate è crudo e melone. Questa è un’opzione validissima per un pranzo leggero ed estivo, ma sicuramente non è originale come le nostre ricette. Partiamo dalla prima, una vera prelibatezza per gli occhi e il palato.

Simpatici involtini viola e verdi

Partiamo da una ricetta che, oltre ad essere buona, è anche molto leggera e ipocalorica. Per prepararla ci serviranno delle fette di bresaola, della rucola fresca e della salsa cocktail. Come si può ben immaginare, questi ingredienti ci serviranno per preparare dei buonissimi involtini di bresaola.

Riempiremo ogni fetta con dei ciuffetti di rucola, quest’ultima ben lavata e asciugata. Condiremo il tutto con un filo di salsa cocktail, e poi richiuderemo la fetta su sé stessa. Ripeteremo il procedimento con tutte le fette di bresaola e avremo pronti i nostri buonissimi involtini freschi, saporitissimi. Questi finiranno in un sol boccone, garantito!

Una caprese rivisitata

La seconda idea per un antipasto veloce e gustoso è una sorta di caprese, ma con una ricetta un po’ rivisitata. Dopo aver lavato bene i pomodori occhio di bue, dovremo stendere le fette in un piatto, l’una a fianco all’altra. Faremo lo stesso anche con una mozzarella, rigorosamente di bufala (darà più sapore alla ricetta!). La taglieremo a fette, che poi stenderemo sul pomodoro. Come tocco finale, prepareremo dei ciuffetti di speck, che posizioneremo su ogni fetta di mozzarella.

Alla fine, avremo una sorta di piramide, fatta di fette di pomodoro, mozzarella e ciuffetti di speck. Una vera bontà, che sembra leggera ma che ci sazierà realmente! Invece del classico crudo e melone, questa ricetta è davvero una valida alternativa!

Gli spiedini che non possono mancare

L’ultima ricetta, ma non per importanza, è anche la più fantasiosa e scenografica. In questo caso, ci serviranno fragole, mozzarelle ciliegine, delle fette di melone, alcune foglie di menta fresca e dei bastoncini per spiedini.

Anche stavolta il procedimento è semplicissimo. Dovremo lavare e tagliare a cubetti le fragole e le fette di melone. Tagliamo a tocchetti anche la mozzarella. Ora non dovremo fare altro che infilare gli ingredienti sul bastoncino, l’uno dopo l’altro. Inseriremo, quindi, un pezzo di fragola, uno di mozzarella, un cubetto di melone e, infine, il tocco che renderà ancora più fresco il tutto, ovvero una foglia di menta. Questi involtini saranno una vera sfiziosità!