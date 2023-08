Come risparmiare spazio in valigia portando tutto il necessario compresi scarpe, borse e accessori

Come risparmiare spazio in valigia-Foto da pexels.com

Pronta a fare la valigia? 5 consigli per prepararla bene e in poco tempo senza dimenticare le cose importanti.

Con l’inizio di agosto, anche chi non ha ancora avuto modo di vedere mare o montagna finalmente avrà la sua rivincita. Agosto, si sa, è mese di chiusura per uffici o aziende ed è proprio in questo periodo che di fatto si concentrano le partenze. Prima di mettere piede su treni e aerei, però, bisogna ovviamente fare le valigie e questa è un’operazione che generalmente comporta molto stress. Tendiamo infatti a voler portare tutto l’occorrente e anche di più, pensando a possibili inconvenienti che potrebbero mettere i bastoni tra le ruote. Allo stesso tempo, comunque, bisogna anche tenere d’occhio peso e dimensioni del bagaglio, che incidono sia sugli extra in aeroporto che sullo spazio in auto.

Per agevolarti nei preparativi, dunque, ecco qualche consiglio su come risparmiare spazio in valigia portando tutto il necessario.

Operazione zero stress

La prima cosa da fare è scegliere accuratamente il tipo di valigia che ti accompagnerà nelle tue vacanze, a seconda del mezzo di trasporto. Per i viaggi aerei, l’opzione migliore sono i trolley leggeri rigidi o semi rigidi, mentre per gli spostamenti in auto è preferibile un borsone morbido.

Il consiglio in più: specialmente se prendi aerei o simili, personalizza la tua valigia con nastri o adesivi per renderla il più riconoscibile possibile. Fatto questo primo passaggio, non resta che scoprire come disporre il contenuto e quali sono i must have su cui concentrare l’attenzione.

Come risparmiare spazio in valigia portando tutto il necessario: la guida definitiva e l’accessorio che tutti dimenticano

Innanzitutto, ti suggeriamo di controllare il meteo per provare a definire i look che ti piacerebbe sfoggiare in vacanza. Dopodiché, se l’indecisione avanza, puoi sempre contare su alcuni pezzi chiave che si adattano a più occasioni ed eventualità. Giubbotto di jeans, abiti in tono neutro dalle linee pulite e t-shirt in tessuti di qualità da raffinare con i giusti accessori per la sera. Inoltre, per non farti prendere dall’ansia di non avere cambi a sufficienza, controlla se l’hotel offre servizio di lavanderia o sono disponibili nelle vicinanze.

E a proposito di accessori, vediamo quali sono gli irrinunciabili che non pesano in valigia e non rubano spazio ad altre cose. Ad esempio, un bucket hat ripiegabile è meno ingombrante del classico cappello di paglia a falda larga. Sandali flat o ballerine sono meno voluminosi e anche più versatili delle zeppe o di altri tipi di scarpe con il tacco. E le borse? Meglio portare quelle piatte come bag crochet per il giorno o sacchetti in raso per la sera.

Per impilare tutto alla perfezione, poi, parti ovviamente dalle cose pesanti e termina con quelle più sottili o soggette alle pieghe. Eventualmente, aiutati con organizer in tessuto dotati di più scomparti, così da avere tutto subito a portata di mano. Infine, ricorda di mettere in valigia anche uno zaino ripiegabile in tessuto leggero, ottimo se ti dovesse servire spazio extra al ritorno.