L’idea geniale per rinfrescare le tue bevande casalinghe? Ti lascerà sbalordita per quanto è semplice da realizzare!

Non parliamo del solito cubetto di ghiaccio, ma di qualcosa che renderà anche profumato e colorato il tuo drink.

Durante l’estate, ogni scusa è buona per rinfrescarsi. Anche a casa, molte persone non rinunciano a prepararsi un buon aperitivo, magari accompagnato da un fantasioso drink casalingo. Basta anche una bevanda frizzante, accompagnata da una fetta di limone o di arancia, e il gioco è fatto. Ad ogni sorso, ci sentiremo subito rigenerati e rinfrescati, come abbracciati da un generale senso di sollievo. Il problema è che, quando fa caldo, il drink ci metterà pochissimo tempo per riscaldarsi. E, si sa, la bevanda calda è praticamente imbevibile. È possibile, però, trovare una soluzione per rendere più fresco (e a lungo) il nostro drink? Ovviamente sì, grazie alla soluzione più sbrigativa e veloce, che renderà anche sfiziosi e divertenti le nostre bevande. Organizza subito gli ingredienti sul tavolo, per preparare questa ricetta pronta in una sola mossa!

L’idea geniale per rinfrescare le tue bevande casalinghe? Nasconde un segreto così gustoso e colorato da rimanere a bocca aperta

Invitare gli amici a casa per un aperitivo è una delle idee più sfruttate nel periodo estivo. Da mangiare si potranno preparare degli snack salati, impiattare fette di salumi e formaggi o preparare dei piccoli spuntini. Il pezzo forte dell’aperitivo, però, sarà proprio il cocktail che prepareremo.

Anche a casa, infatti, bastano pochi ingredienti, ma giusti, per riprodurre un drink buono come quelli dei migliori club. Per rinfrescare il tutto, la maggior parte di noi è solita lasciar cadere un cubetto di ghiaccio nel bicchiere, ma oggi scopriremo un trucco davvero memorabile.

Trasforma i cubetti di ghiaccio in opere d’arte

Ciò che ci servirà saranno i fiori eduli adatti alla decorazione dei cocktail. I petali di rosa commestibili, ad esempio, saranno perfetti per il nostro obiettivo. Dovremo prendere uno stampo multigriglia, uno di quelli tipicamente utilizzati per preparare i cubetti di ghiaccio.

Normalmente si versa negli spazi disponibili su questo stampo della semplice acqua, per poi mettere il tutto in freezer. Questa volta, però, aggiungeremo un dettaglio colorato e simpatico in più.

Fiori eduli ma anche snack saporiti

Prima di versare l’acqua negli appositi spazi, in questo caso vi appoggeremo innanzitutto i fiori eduli. Dopo aver eseguito questo semplice primo passaggio, verseremo l’acqua in ogni spazio, e poi sistemeremo con cura il nostro stampo in freezer. Dopo qualche ora, avremo dei cubetti di ghiaccio decorati, perché all’interno conterranno dei bellissimi fiori colorati. E lo stesso procedimento si può attuare anche con le olive. Dovremo scegliere quelle denocciolate e poi ripeteremo gli stessi procedimenti visti sopra.

I nostri cubetti di ghiaccio, dopo qualche tempo in congelatore, saranno pronti per essere utilizzati. La sorpresa arriverà in seguito, una volta che avremo inserito il cubetto di ghiaccio nella bevanda, e una volta che il ghiaccio si sarà sciolto. Quando ciò accadrà, noteremo un’oliva da gustare o dei fiori eduli che decoreranno il nostro drink. Ecco perché questa è l’idea geniale per rinfrescare le tue bevande casalinghe. Talvolta, infatti, basta davvero pochissimo per trasformare un semplice gesto in un vero e proprio colpo di genio!