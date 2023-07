La vogliono tutti perché è la borsa più bella dell’estate, è super capiente, comoda e costa pochissimo

È la borsa più trendy del momento, perfetta per le vacanze o per un giro in città, disponibile anche a prezzi scontati.

La borsa è indispensabile per una donna. Uscire di casa senza è impensabile, perché contiene tutti i nostri accessori più utili. Portafogli, chiavi, fazzoletti, trucchi, salviette e chi più ne ha più ne metta, la borsa è il nostro scrigno più prezioso.

Alcune persone sono così ossessionate delle borse da averne tantissime, una per ogni occasione, ma c’è anche chi opta per la comodità, e sceglie di averne solo una. La borsa più desiderata di questi giorni, però, è stata pensata apposta per mettere d’accordo tutti.

È colorata, capiente, trendy e perfetta per ogni occasione. D’estate c’è chi la usa per andare in spiaggia, ma i VIP la sfruttano anche per gli eventi speciali. È una borsa nata moltissimi anni fa, ma che continua a mietere successi per il suo essere attuale in ogni momento dell’anno. Ecco, anche quest’anno, quale borsa dovremmo acquistare per essere sempre sul pezzo.

La vogliono tutti perché è la borsa più bella dell’estate e sta bene con qualsiasi look

Avete mai sentito della maxi bag? È la borsa più votata dell’estate, per il suo carattere casual ma che non smette mai di essere alla moda.

Come suggerisce il nome, si tratta di una borsa dalla linea oversize, perfetta per chi, quando va in giro, si porta sempre dietro “la casa”. Mamme con bambini al seguito, donne in carriera piene di impegni ma anche gli sportivi, tutti ameranno questa borsa.

I materiali più trendy

La maxi bag è facile da trovare in negozi fisici e in shop online, di tutti i tessuti e colori. La maxi bag più iconica, però, è quella in jeans, con tasche, borchie e cuciture a vista. Una borsa di questo tipo non ci metterà mai in crisi per abbinamenti di colori sbagliati o problemi simili, semplicemente perché starà bene con tutto.

La seconda tipologia di maxi bag più richiesta in questi giorni è quella di paglia, perfetta in diverse occasioni. Oltre ad essere giustissima per andare al mare, com’è facile immaginare, la borsa di paglia è trendy anche per uscire in città. Abbinata ad un look fresco e giovane, come un jeans e una t-shirt sportiva, la borsa di paglia spiccherà e creerà un outfit assolutamente iconico. Infatti, la vogliono tutti perché è la borsa più versatile che ci sia.

Anche il secchiello non passa mai di moda

Oltre alla maxi bag, un’altra borsa unica nel suo genere che non passerà mai di moda è il secchiello. La forma ovale e rigida di questa tipologia di borsa, la rende particolarmente capiente, oltre che davvero particolare.

Dà subito un tocco di stile molto particolare al look, pur essendo una borsa semplice, non stravagante. Si sa, però, che la classe non ha nulla a che fare con l’esagerazione, ma si nota anche dai più piccoli dettagli.

Possiamo trovare borse a secchiello in versione invernale o estiva. Per quest’ultima, infatti, consigliamo di acquistare borse con inserti in paglia, che danno all’insieme un tono country-chic.

