Le belle e calde giornate di sole estive rappresentano un lontano ricordo in molte zone del nostro Paese. L’impatto con l’ambiente esterno quando si esce da casa o dall’ufficio può essere davvero sgradevole se non ci si ripara adeguatamente. Certo, non è sempre facile scegliere il l’outfit ideale conservando stile ed eleganza quando le temperature si avvicinano sempre più allo zero. Per questo motivo abbiamo presentato alcuni suggerimenti su come indossare la gonna in inverno senza avvertire la sensazione di freddo. Ad oggi per fronteggiare l’inverno esistono soluzioni che fanno al caso proprio e possono rappresentare anche delle ottime idee regalo natalizie. Invece dei soliti guanti ingombranti ecco l’accessorio favoloso che terrà calde le mani quando si esce.

Cosa regalare a sé o alle persone care

Si avvicina il tempo delle feste ed inizia la corsa pazza all’acquisto dei regali per grandi e per piccini. Ci sono persone per le quali è davvero facile trovare un dono che possa risultare gradito. Per altre, invece, la ricerca del regalo giusto diventa un vero e proprio tormento. A chi volesse rompere un po’ con i tradizionali doni, abbiamo proposto alcune alternative nell’articolo: “Invece di sciarpe o calze a Natale ecco 3 regali originali sotto i 20 euro”. A volte, il tempo che si dedica agli acquisti rappresenta di per sé un momento davvero magico. In questo periodo dell’anno diventa una vera e propria celebrazione ed anche un modo per svagarsi un po’ e distogliere la mente. Per questo motivo può essere utile selezionare le numerose alternative presenti in commercio e scoprire quella più adatta ai propri gusti.

Indossare i guanti è un modo pre proteggere le mani dal freddo quando si va in giro in inverno. C’è chi non rinuncerebbe mai a questi accessori che hanno una storia lunga secoli e chi invece li indossa malvolentieri. Le ragioni possono essere diverse. I guanti possono impedire di utilizzare lo smartphone o altri strumenti con touchscreen. Sebbene vi siano alcuni modelli che si sono adeguati ai tempi moderni, altri conservano le classiche linee si stile.

Che fare allora? Rinunciare completamente e rassegnarsi all’idea di avere le mani come due ghiaccioli? Una soluzione pocket alternativa che potrebbe incontrare il favore di molte persone prevede l’utilizzo di uno scaldamani ricaricabile. Si tratta di un piccolo accessorio, simile ad un mouse da PC, che sprigiona calore per riscaldare le mani. È un gadget davvero comodo in quanto tascabile e facilmente ricaricabile con un cavetto a porta USB. Alcuni modelli hanno una doppia funzione e si possono utilizzare anche come powerbank. Una soluzione davvero ideale per chi non ama indossare i guanti e non vuole rinunciare al calore.

Approfondimento

