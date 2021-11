Proprio nei giorni scorsi è comparso un sondaggio su una rivista internazionale di moda e costume. Tema sollevato: cosa guardassero subito le donne in un uomo che sta loro di fronte. Per non creare polemiche, ci limitiamo a dire che il sondaggio non è partito dall’Italia. La maggior parte delle donne intervistate avrebbe infatti dichiarato di puntare direttamente sugli aspetti più sensuali della figura maschile. Di contro, nella versione italiana, le nostre donne sul web avrebbero puntato sul fascino dello sguardo, degli occhi, del sorriso, del vestire, ma anche delle mani. Secondo questo sondaggio, infatti le donne italiane stimerebbero quegli uomini che si prendono cura delle mani. E proprio in questo tema, pochi sanno che questi 3 cibi contribuirebbero alla salute delle mani rendendole più belle e giovanili.

La manicure non è più solamente al femminile

Secondo le ultime statistiche, o, per lo meno quelle in tempi normali, gli italiani spenderebbero in prodotti di cosmetica ed estetica qualcosa come 3 miliardi di euro all’anno. Attenzione che parliamo di maschietti. Sempre secondo questi dati, sarebbero circa 30 milioni gli euro spesi dagli uomini in prodotti per le mani. Cifre davvero importanti che denotano come l’uomo italiano si prenda cura del proprio corpo. Ma, attenzione che per la bellezza delle mani, non ci sono solo i prodotti specifici, ma anche determinati alimenti. Vediamoli assieme ai nostri Esperti.

Pochi sanno che questi 3 cibi contribuirebbero alla salute delle mani rendendole più belle e giovanili

Secondo la scienza alimentare esisterebbe un legame diretto tra la salute della nostra pelle e ciò che mangiamo. Cosa appurata negli anni dalle sperimentazioni in laboratorio e sulle stesse persone. Pensiamo anche solo a come potrebbe reagire la nostra pelle alla mattina, se la sera prima abbiamo sgarrato con dolci e alcolici. La prima cosa che potrebbe spuntare è il classico brufolo mandatoci dal nostro fegato in aperta ribellione. Ecco la lista dei 3 cibi benefici per la salute e la spiegazione del perché facciano così bene.

Le carote non passano mai di moda

Sempre abbastanza difficile far mangiare le carote ai nostri bambini, eppure la ricchezza di vitamine di questo ortaggio sarebbe davvero incredibile. Gli ingredienti della carota concorrerebbero infatti alla sintesi del collagene della pelle. Quella proteina, assieme all’elastina, protagonista della salute del nostro derma.

Tra gli alimenti benefici per la nostra pelle ci sarebbe anche il salmone. Ricchissimo di acidi grassi omega 3, veri e propri alleati della nostra pelle. Queste sostanze favorirebbero infatti l’elasticità e la giovinezza della nostra pelle.

Non inseriamo volutamente l’avocado nella nostra lista perché tutti sanno ormai che è un alleato della pelle. Non dimentichiamoci invece dei broccoli, che, grazie alla ricchezza di una loro sostanza, il sulforafano, proteggerebbero la nostra pelle dagli agenti ossidanti. Ma non è finita qua, perché come riportato anche in questo studio, depurando l’organismo dalle scorie, aiuterebbe anche la pelle.

Approfondimento

