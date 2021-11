Come ormai diciamo sempre, l’oroscopo è l’appuntamento più atteso perché curiosi di conoscere il nostro futuro dai movimenti delle stelle e dei pianeti. L’oroscopo suggerisce come andrà il lavoro, l’economia, l’amore, la fortuna e tante altre sfaccettature.

Per esempio, quale segno zodiacale sarà coperto da una valanga di fortuna e soldi nel 2022 dopo la sua sofferenza. Ma non vi è solo l’oroscopo ad informarci sulla nostra personalità e sul nostro futuro. Molte persone forse non ne sono a conoscenza,, ma vi è anche la chiromanzia, ossia la lettura della mano a dirci cosa ci accadrà e gli incontri tra queste linee della mano ci rivelano successo e soldi e chi le ha è davvero fortunato.

Tornando all’oroscopo, oggi concentreremo la nostra attenzione su un aspetto del sentimento più bello che ci sia: l’amore e la passione. Possono l’amore e la passione combaciare? Non è sempre detto che le due cose combacino. Magari una persona è molto passionale con un’altra, ma non è detto che ci sia amore tra loro. Ciò nonostante, la passione è considerata una sfaccettatura dell’amore. E poi chissà, magari dalla passione potrebbe scaturire anche l’amore!

Ci sono segni zodiacali attratti da altri segni zodiacali? La risposta è assolutamente affermativa. Intesa e attrazione oltre le stelle tra questi segni zodiacali travolti dalla passione secondo l’oroscopo.

L’attrazione è tangibile tra questi segni

L’oroscopo suggerisce che ci sono segni zodiacali più compatibili con altri dal punto di vista prettamente passionale. Questi sono:

1) Bilancia – Pesci;

2) Scorpione – Ariete;

3) Gemelli – Capricorno;

4) Vergine – Cancro;

5) Sagittario – Acquario;

6) Toro – Leone.

Non è detto che il segno associato sia l’anima gemella, ma secondo l’oroscopo i nati sotto al segno accostato sono proprio i partner ideali dal punto di vista dell’attrazione e della passione. Analizziamo le coppie.

La prima coppia ha un’intesa speciale perché sia la Bilancia che i Pesci sono inguaribili sognatori e romanticoni, per cui l’attrazione sotto le coperte sarà guidata dall’emozione. La seconda coppia ha un’attrazione fuori dal comune perché trattasi di due segni dal carattere fortissimo e sensibile allo stesso tempo che faranno faville sotto le coperte.

La terza ha un’intesa particolarmente affascinante poiché il carattere diffidente del Capricorno sarà compensato dall’altruismo e dal carisma dei Gemelli. Ecco perché sotto le lenzuola ci saranno punzecchiamenti e risate misti a passione travolgente.

La quarta ha un’intesa perfetta perché i due segni sono estremamente passionali e dolci, per cui immaginiamo cosa potrà succedere sotto le lenzuola. La quinta coppia avrà un’attrazione fantastica perché avendo sia il Sagittario che l’Acquario uno spirito creativo e avventuroso, le stesse caratteristiche saranno contemplate anche sotto le coperte.

Terminiamo con la sesta coppia, un bilanciato compensamento tra lo spirito coraggioso e determinato del Leone e quello calmo e riflessivo del Toro, anche sotto le lenzuola.

