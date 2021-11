L’oroscopo è uno degli appuntamenti di ProiezionidiBorsa più atteso, perché siamo curiosi di sapere cosa le stelle abbiano in serbo per noi. Mancano pochissimi giorni alla fine dell’anno, chissà come sarà il prossimo. Diamo delle anticipazioni e gli astri hanno decretato questo segno zodiacale come il più fortunato del 2022.

Eppure, ancora il 2021 non è finito e il mese di dicembre non sarà una passeggiata per alcuni segni zodiacali. Infatti, sarà una fine dell’anno disastrosa per questi 3 che però avranno una rivincita e fortuna nel prossimo anno.

Dopo questa premessa, oltre all’oroscopo esiste un’altra pratica per scoprire il futuro. Questa si chiama chiromanzia, ha origine antichissime e non è altro che l’interpretazione della mano in base alle linee presenti.

Vi possono essere linee che si intersecano o che si spezzano, ed ognuna di queste ha una propria interpretazione. Per questi motivi, non solo l’oroscopo ma gli incontri tra queste linee della mano ci rivelano successo e soldi e chi le ha è davvero fortunato.

L’interpretazione delle linee

Innanzitutto la mano ha i suoi “monti”. Vi è il Monte di Venere in corrispondenza del pollice, il Monte di Giove in corrispondenza dell’indice, il Monte di Saturno del medio, il Monte di Apollo dell’anulare, il Monte di Mercurio del mignolo e il Monte della Luna nella parte destra del palmo.

Solitamente è la mano destra ad essere letta maggiormente, poiché rivela le sfaccettature future della vita. Mentre la mano sinistra rivela i tratti della personalità. In tutte le mani vi sono tre linee comuni, definite le “principali”, e sono quella della vita, quella del cuore e quella della testa.

La linea della vita è quella che si trova in prossimità del Monte di Venere, quella del cuore si trova tra l’indice e il mignolo. Infine quella della testa si trova in mezzo tra quella della vita e quella del cuore.

Non solo l’oroscopo ma gli incontri tra queste linee della mano ci rivelano successo e soldi e chi le ha è davvero fortunato

Vi sono poi delle linee dette “secondarie” perché non tutte le mani le presentano, come per esempio la linea del destino o chiamata anche della fortuna. Questa è quella linea che si trova all’incirca verso il centro della mano in corrispondenza del dito medio.

Ma è quando si interseca con la linea della vita o parte da quella linea verso il Monte di Saturno che chi l’ha deve considerarsi molto fortunato e probabilmente avrà ottenuto il successo “facendosi le ossa da solo”. Se, invece, si interseca con la linea della testa fino all’indice e vi è pure la presenza di un simbolo somigliante ad una stella, chi l’ha sarà segnato da un enorme successo.

Ma non è finita qui. Anche chi ha la linea del Sole, ossia quella sotto l’anulare, deve reputarsi molto fortunato poiché rappresenta la popolarità. Ma è quando vi è una linea che parte da quella del Sole verso il mignolo che è estremamente positivo, poiché rappresenta la linea della ricchezza.