Il conto alla rovescia sta per terminare. Le vacanze al mare si avvicinano e siamo tutte in fermento per mostrare i costumi più belli di questa moda mare 2022 appena comprati. Ne esistono moltissime varietà: dai costumi a due pezzi, a quelli interi, fino a quelli più intricati, che riescono però ad avvolgere le nostre forme e farci sentire sicure di noi stesse, mentre passeggiamo spensierate sul bagnasciuga. Ma che fare se la vicina di ombrellone dovesse avere il nostro stesso costume? Vediamo prima quale costume si adatta al meglio alla nostra silhouette.

Uno per ogni forma

Ogni corpo è bello per la sua unicità. È bene imparare a valorizzarlo, anziché combatterlo per rispettare chissà quale criterio estetico imposto dalla società. Per il fisico a rettangolo, con spalle larghe e vita poco accentuata, sono perfetti i costumi interi scollati, che si allacciano al collo, magari con qualche volant in vita per rendere i fianchi più ampi. Per chi ha spalle strette, seno piccolo e gambe e sedere importanti saranno perfetti i due pezzi con volant sulle bretelle o costumi interi sgambati per slanciare la figura. Insomma, il segreto è sempre scegliere un costume che ci faccia sentire a nostro agio. Non esistono regole matematiche, ma solo piccoli accorgimenti per valorizzare al meglio il nostro fisico così com’è.

Interi o a due pezzi i costumi dell’estate 2022 con questi consigli nasconderanno i difetti ed esalteranno le forme del corpo

Quale che sia il costume che sceglieremo di indossare, la vera differenza la fanno i dettagli. Per distinguerci dalla massa, puntiamo agli accessori e alle pettinature. Sono quelli che dicono molto di noi e della nostra personalità unica e contribuiranno ad attirare gli sguardi sui punti forti del nostro fisico. Perciò, largo a foulard o fasce colorate per raccogliere in modo elegante e stiloso le nostre chiome selvagge da spiaggia. Benvenuti orecchini a cerchio e bracciali luccicanti che diano risalto al nostro viso. E indubbiamente sì a parei e copricostume, magari realizzati a mano e con qualche sensualissima trasparenza, per non svelarci subito al Mondo, ma farci scoprire poco alla volta, nascondendo soavemente le parti del corpo che ancora ci causano qualche insicurezza.

Di nuovo in voga poi i tatuaggi all’henné, per decorare la nostra pelle setosa ed abbronzata e perfetti anche per nascondere le smagliature. E infine, gli occhiali da sole. Ci proteggono dai danni dei raggi solari, nascondono le occhiaie e sono anche un accessorio accattivante che esalterà il nuovo taglio di capelli. Insomma, interi o a due pezzi i costumi dell’estate 2022 diventeranno modelli unici e di carattere, grazie agli accessori che decideremo di abbinarci. La vicina di ombrellone potrà pure avere il nostro stesso costume, ma di sicuro non il nostro stile inimitabile.

Lettura consigliata

Come vestirsi a un matrimonio e i 3 errori più comuni da evitare per essere impeccabili