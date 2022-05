L’estate si avvicina e molti stanno già pensando alla prova costume. Prepararsi in anticipo potrebbe essere una buona idea per non arrivare all’ultimo minuto senza aver nulla da mettere. Anche se ci si prefigge ogni anno di rimettersi in forma e dimagrire, spesso non si riesce a mantenere la promessa.

Per rimediare a questo inconveniente e non aver paura di mostrarsi al mare o in piscina, ci viene incontro la moda. I costumi di tendenza di quest’estate sono perfetti per chi ha qualche chilo in più e vorrebbe nasconderlo. Vediamo dunque su quali modelli puntare per fare bella figura una volta che ci svestiremo.

Il modello intero è una certezza

Alcuni modelli non tradiscono mai e sono la salvezza delle signore più in carne. Uno di questi è il costume intero, diventato una certezza in spiaggia. Ovviamente si parla dell’alternativa al classico bikini, poiché si presenta in un unico pezzo. Ma attenzione al modello che scegliamo.

Se non vogliamo mettere in evidenza il punto vita, evitiamo quelli con gli oblò laterali o i trikini. Puntiamo piuttosto sulle varianti con cintura o una striscia orizzontale sulla vita. Sfinano molto anche i modelli con un contrasto sui lati e una sorta di finto profilo assottigliato in alto.

Sono questi i 4 costumi della moda mare 2022 adatti a qualunque fisico perché slanciano e nascondono la pancia

Che sia intero o bikini, per snellire la figura dovremmo puntare sui volant. Sono ottimi per mimetizzare i difetti e uniformare il fisico. Sta a noi scegliere un modello monospalla piuttosto che uno sgambato o a fascia. Controlliamo però che vi siano rouches e pepli che ammortizzino l’impatto estetico.

Anche le stampe risolvono la situazione in nostro favore. Un buon costume a righe verticali o un bikini con fiori o animalier ci regalerà un effetto davvero invidiabile. Per massimizzare il risultato abbiniamo un bel paio di mutandine a vita alta.

Se abbiamo dei punti di forza che vogliamo evidenziare, invece, potremmo adorare un costume con cut-out. È perfetto per spostare l’attenzione dai difetti al seno prosperoso o sulla sensualità dei fianchi. Sfoggiamone uno con dei tagli o a “V” e non ce ne pentiremo.

L’ultima tendenza è il bikini a vita alta. Differente rispetto al gemello più conosciuto, sembrerebbe molto in voga negli ultimi anni. Indossiamone uno per scordarci dei rotoli di ciccia in più e mettere in mostra le nostre curve. Sono questi i 4 costumi della moda mare 2022 che daranno una svolta alla nostra estate.

Lettura consigliata

Ecco l’abito chic e alla moda della primavera-estate 2022 che tutte vogliono nel guardaroba e spopola con jeans e minigonne