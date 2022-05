Come vestirsi a un matrimonio e i 3 errori più comuni da evitare per essere impeccabili

Siamo a maggio e questo significa solo una cosa: è ufficialmente iniziata la stagione dei matrimoni. Le spose sono in fermento e per gli invitati c’è la corsa alla scelta del regalo. Damigelle ed invitati si ritrovano a decidere all’ultimo minuto il giusto outfit da indossare per questo evento speciale.

E qui comincia il panico. Ma non occorre perdersi d’animo. La scelta dell’abito per le nozze di sorelle e amiche è più facile di quanto non sembri. Basterà seguire alcune semplici dritte.

Attenzione a location, stagione, fascia oraria e stile dell’evento

Quattro punti cardine che ci aiutano nella scelta del look per queste nozze. Se il matrimonio si svolge all’aperto, in un bel giardino con ghiaia o magari sulla spiaggia, andranno benissimo vestiti leggeri e svolazzanti, che slanciano figura. Questo perché non possiamo contare su tacchi troppo alti: meglio scarpe basse per sentirsi a proprio agio ed evitare camminate sgraziate in giro per la location. Anche i pantaloni sono una scelta azzeccata per un matrimonio.

La stagione ha la sua importanza. Se il matrimonio si svolge in piena estate, sarà bene puntare su tessuti freschi e leggeri. Probabilmente il matrimonio durerà tutto il giorno, e non vogliamo arrivare al taglio della torta grondanti di sudore.

Colori da preferire: rosa antico, colori pastello o colori neutri. Infine, per essere certi di non sbagliare, è sempre bene informarsi sullo stile del matrimonio. Se gli sposi organizzano un matrimonio in stile rock, sarà importante rispettare il dress code stabilito.

Gli accessori potranno essere anche più vistosi e audaci, purché siano in armonia con il resto dell’outfit. Attenzione a scegliere sempre stole e copri spalle adatti per le cerimonie religiose.

Per l’uomo è tutto più facile. Ha solo tre alternative: tight (o mezzo tight), frac o completo. Il frac rigorosamente per la sera, il tight e il completo sono obbligatori per i matrimoni che si svolgono prima delle 18. I colori da preferire sono il blu, il grigio scuro e i toni neutri in generale. Libertà assoluta sui calzini: a quadri o dalle fantasie eccentriche per sfoggiare la propria personalità.

Come vestirsi a un matrimonio e i 3 errori più comuni da evitare per essere impeccabili

Attenzione però a non commettere questi 3 errori.

Per le donne, mai e poi mai vestirsi di bianco. Quello è il colore della sposa, protagonista indiscussa delle nozze. Evitare abiti succinti e attillati, o esageratamente corti, l’attenzione dev’essere rivolta unicamente alla sposa. Preferire sempre una lunghezza media, altezza ginocchio. E mi raccomando: il cappello, solo per i matrimoni molto formali. Lo stesso vale per l’uomo, per il quale vige anche il divieto assoluto di presentarsi in smoking! Inoltre cappello e guanti, vanno tolti in chiesa.

Non è poi così impegnativo scegliere come vestirsi a un matrimonio. L’abito giusto potrebbe già essere nel nostro armadio. Parola d’ordine: semplicità e classe.

Approfondimento

Ecco cosa indossare per essere eleganti ad una cerimonia anche senza tacchi o abiti lunghi e costosi