Per perdere peso e tornare in forma in vista della prova costume non è fondamentale andare in palestra. Si può recuperare un’ottima forma e perdere chili concentrandosi su un regime alimentare adeguato. Il che non significa fare necessariamente una dieta di privazioni ma scegliere con attenzione i cibi da ingerire. Alcuni di questi sono particolarmente indicati a ridurre gli attacchi della fame. Uno in particolare è molto consigliato anche dai nutrizionisti.

Sicuramente si può ridurre di peso e tornare in forma semplicemente seguendo un regime alimentare corretto. Naturalmente l’attività fisica aiuterebbe questo processo. Fare attività fisica non significa necessariamente andare in palestra, si può bruciare calorie anche semplicemente camminando. Per esempio ci sono 5 trucchi per dimagrire e ridurre velocemente il girovita, bruciando più calorie quando si fa una camminata.

Molte delle attività quotidiane come camminare o magari salire le scale, invece di prendere l’ascensore, aiutano a bruciare le calorie. Certo, meglio sarebbe agire anche sul controllo delle calorie ingerite. Ci sono degli alimenti che più di altri aiutano a ridurre gli attacchi della fame. Per esempio la cannella aiuta a mantenere sotto controllo il peso corporeo, perché ha il potere di ridurre fame e voglia di dolci.

Il super componente alimentare che aiuta a dimagrire anche senza andare in palestra insieme a questi 2 segreti

La cannella è uno dei 3 segreti che ha messo appunto Rick Hay, nutrizionista inglese molto seguito. Uno dei 3 suggerimenti di Hay per perdere peso si basa nell’aggiungere della cannella ai pasti giornalieri, per ottenere i benefici sopraindicati. Il secondo segreto è mangiare soprattutto frutta e verdura ricchi di cromo. Infatti il cromo svolge un’azione fondamentale contro la voglia di dolci, agendo sui recettori dell’insulina. Per esempio i broccoli sono un alimento perfetto per questo obiettivo.

Il terzo trucco è quello del digiuno intermittente. Il nutrizionista inglese suggerisce il metodo 5:2 ovvero mangiare normalmente per 5 giorni e poi ridurre drasticamente le calorie per altri 2 giorni. Ovviamente nei 5 giorni in cui si mangia normalmente non bisogna abbuffarsi ed è consigliato seguire le due regole sopra indicate.

Comunque meglio non fare mancare mai il super componente alimentare che tiene a bada la fame, la cannella. Ovviamente, in caso di dieta, è sempre consigliato ascoltare il parere di un nutrizionista. Naturalmente fare attività fisica favorirebbe la riduzione delle calorie. Chi volesse ridurre la pancetta oltre alla dieta potrebbe fare alcuni esercizi molto semplici. Questi esercizi richiedono non più di 15 minuti e possono essere tranquillamente fatti a casa. Si può decidere di farli al mattino prima di recarsi al lavoro oppure la sera quando si torna dopo una lunga giornata.

