Per una vita lunga e lontana da disturbi che possano inficiare la salute del nostro organismo sono fondamentali due regole. Seguire una dieta corretta e adottare uno stile di vita attivo, lontano dal fumo e dagli eccessi dell’alcol. Il segreto per uno stile di vita attivo e dire addio alla sedentarietà è modificare delle semplici abitudini. Ad esempio, preferire le scale all’ascensore, spostarsi a piedi per andare al lavoro o per svolgere le attività quotidiane, come la spesa giornaliera.

In tal modo, oltre a rimetterci in forma risparmieremo un po’ di soldi di carburante, parcheggio e/o mezzi pubblici fino a 700 euro. Mentre per seguire un’alimentazione sana e variegata basterebbe portare in tavola tutti i prodotti di stagione. Infatti, grazie alla generosità della natura ogni prodotto di stagione contiene tutti quei nutrienti necessari per il benessere dell’organismo. Ad esempio grazie al contenuto di fibre questo legume di stagione potrebbe contrastare il colesterolo oltre i 200 e i picchi glicemici dopo pasto. Ma oltre a fibre e vitamine sono ugualmente importanti per l’organismo anche i sali minerali, come il calcio, il potassio, il magnesio e il manganese.

Insonnia, debolezza e difficoltà a fare alcuni movimenti potrebbero dipendere dall’eccesso di questo minerale e non dal Parkinson

I minerali sono sostanze inorganiche presenti sia negli alimenti di origine vegetale, sia in quelli di origine animale. Sono nutrienti essenziali, poiché non sono sintetizzati dall’organismo, ma partecipano attivamente alla regolazione di tante funzioni fisiologiche. Tra i numerosi minerali, il manganese è indispensabile per il funzionamento di alcuni enzimi e nella produzione di emoglobina. Nonché per il funzionamento del sistema nervoso, del cervello, per il metabolismo del colesterolo, delle proteine e dei carboidrati. Esso è presente nell’organismo in piccolissime quantità, il totale massimo è di 20 mg concentrati nel pancreas, nei reni, nel fegato e nelle ossa.

Il manganese è un minerale presente negli alimenti di origine vegetale. In particolare nelle verdure a foglia verde, nel cocco, nelle mandorle, nelle nocciole e nel riso integrale. Discrete quantità si ritrovano anche nella frutta, come lamponi, ananas, kiwi, fragole. Non esiste una dose giornaliera raccomandata di manganese. Ma è considerato adeguato un apporto di 2,3 mg per gli uomini e di 1,8 mg per le donne a partire dai 19 anni. Mentre sale a 2 mg durante la gravidanza.

Tuttavia, un eccesso di questo minerale potrebbe creare seri problemi di salute. Infatti, si potrebbero presentarsi sintomi come insonnia, debolezza e difficoltà a fare alcuni movimenti, nonché tremori e problemi di udito. Questa sintomatologia potrebbe far pensare al Parkinson in quanto i sintomi sono molto simili, ma in realtà potrebbe scaturire da una overdose di questo minerale. Inoltre sembrerebbe che in chi ha problemi di fegato un eccesso di manganese può portare a problemi psichiatrici, tremori e spasmi.

