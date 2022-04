Bruciare calorie, perdere la pancetta, dimagrire e rimettersi in forma per l’estate è l’obiettivo di molti. Si può perdere peso e arrivare in tempo alla prova costume anche solamente camminando. Ci sono alcuni trucchi che si possono adottare durante una camminata quotidiana per bruciare più calorie.

Per perdere peso e arrivare in tempo alla prova costume occorre adottare una dieta equilibrata e fare dell’attività fisica. Molti pensano che per fare movimento si debba necessariamente andare in palestra, oppure correre. Una camminata è l’attività fisica più naturale e che tutti facciamo ogni giorno. Camminare, specialmente con la buona stagione, non solo ha benefici per il corpo, ma anche per la mente. Una lunga camminata aiuta a distrarci, ad allentare la tensione e lo stress, magari a riflettere. E chissà che durante una camminata non soggiunga quella soluzione che tanto stiamo cercando.

5 trucchi per dimagrire e ridurre più velocemente il girovita bruciando più calorie quando si fa una camminata

Chi non vuole correre può camminare almeno tre volte la settimana e lo può fare dopo il lavoro. Con le giornate più lunghe volendo può farlo anche dopo la cena. Secondo le linee guida per una sana alimentazione della Presidenza del Consiglio, una normale camminata fa bruciare fino a 3 calorie al minuto. Camminare più veloce può fare bruciare fino a 4 calorie al minuto. Alcuni trucchi possono rendere più efficace la camminata per perdere i chili di troppo più velocemente.

I percorsi con molti dislivelli, aiutano a bruciare più calorie, inoltre favoriscono l’attività cardiovascolare. Quindi se si può scegliere un percorso dove andare a camminare meglio optare per uno con molte salite e discese. Se durante il percorso troviamo delle scalinate sfruttiamole anche più volte nell’arco della camminata. Fare le scale è un altro modo per bruciare più calorie.

Il coinvolgimento delle braccia farà consumare più energie. Gli esperti consigliano di tenere il gomito piegato a 90° e di oscillare le braccia al tempo della camminata. Muovere le braccia al ritmo della camminata aiuterà a bruciare più grasso. Questa semplice movenza da sola permetterebbe di bruciare il 15% di calorie in più. Molti per favorire questo movimento utilizzano anche degli strumenti che assomigliano molto alle racchette da sci.

L’importanza della postura

Camminare contraendo gli addominali è un altro trucco per bruciare più calorie. La tecnica della contrazione abbinata alla respirazione è stata utilizzata da un famoso attore giapponese per dimagrire. L’attore in 6 settimane sostiene di avere perso 13 kg e 6 cm di girovita, respirando con una certa tecnica e contraendo gli addominali.

Gli esperti consigliano di curare molto la posizione del corpo durante la camminata. Una postura corretta non solo eviterà eventuali traumi fisici ma servirà a bruciare calorie più in fretta. Avere una postura corretta significa non avere la schiena e le spalle incurvate. Un trucco per mantenere la schiena dritta è tenere il mento alto e lo sguardo verso l’orizzonte mentre si cammina ed allargare le spalle.

Infine, per rendere più efficace la camminata e ridurre più velocemente il girovita occorre curare anche il ritmo. Meglio alternare una camminata veloce di 30/40 secondi ogni 2 minuti di andamento tranquillo. Chi se la sente potrebbe fare anche una piccola corsetta. Ai 5 trucchi per dimagrire camminando aggiungiamo anche il suggerimento di ascoltare in cuffia la musica preferita. Questo semplice accorgimento aiuterà a rendere la camminata più piacevole, a sentire meno lo sforzo e quindi ad aumentare le prestazioni.

