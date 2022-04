Con l’arrivo della primavera e l’avvicinarsi dell’estate per tanti il principale obiettivo diventa rimettersi in forma. Per questo è fondamentale associare attività sportiva e alimentazione sana ed equilibrata. Ma oltre all’aspetto fisico queste due sane abitudini aiutano a tenere lontano numerosi disturbi che possono diventare fattori di rischio di malattie talvolta pericolose. Si pensi infatti che un’alimentazione ricca di cibi grassi può favorire l’insorgenza di gravi patologie ai danni del fegato.

La steatosi epatica non alcolica è legata alle abitudini di vita sedentaria e associata a malattie come diabete e obesità. In questi casi è importante ridurre i grassi, gli zuccheri e l’alcol e consumare maggiormente frutta, cereali integrali e verdure, soprattutto di stagione. La natura infatti è una grande alleata nel farci ritrovare il benessere grazie ai prodotti che offre in ogni stagione dell’anno.

Una sola porzione di queste verdure stagionali soddisfa del 25 % il fabbisogno giornaliero di fibra, contribuendo a contrastare glicemia alta e colesterolo cattivo. Si tratta in particolare dei fagiolini, dei baccelli non maturi del Phaseolus vulgaris, appartenente alla famiglia delle Fabaceae.

Con quasi 3 grammi di fibre questo legume di stagione potrebbe contrastare il colesterolo oltre 200 e i picchi glicemici dopo pasto

Sono classificati come legumi, ma per le loro caratteristiche nutrizionali sono molto più simili alle verdure. In Italia il periodo migliore per ritrovarli tra i banchi del fruttivendolo è da maggio a settembre. Sono ipocalorici, tant’è che 100 grammi contengono appena 31 calorie, ma sono ricchi di acqua e di sostanze molto importanti per la salute dell’organismo. Sono ideali per chi segue diete ipocaloriche e l’elevato contenuto di fibre aiuta a regolarizzare i livelli di colesterolo nel sangue. In particolare secondo le tabelle di composizione degli alimenti CREA in 100 grammi di fagiolini si rilevano 2,9 grammi di fibre.

Sarebbero ideali, inoltre, soprattutto per chi ha livelli troppo alti di colesterolo totale ovvero superiori a 200 mg/dl. Con quasi 3 grammi di fibre questo legume potremo contrastare il colesterolo, nemico numero uno della salute del cuore. Nonché a contenere l’aumento della glicemia dopo i pasti e a proteggere l’intestino da numerose patologie che possono attaccarlo.

Infatti favoriscono la sua buona funzionalità, riducendo il rischio di cancro. Sono inoltre ricchi di vitamina C che li rende un potente antiossidante e un sostegno per le difese immunitarie dell’organismo. Per non perdere questo importante nutriente si consiglia di cuocerli a vapore o in una pentola antiaderente con poca acqua. Inoltre hanno un buon contenuto di potassio che favorisce la salute del cuore e di manganese utile al buon funzionamento del sistema immunitario.

Per avere sempre a disposizione fagiolini si potrà fare scorta e preparare delle gustose conserve sott’olio. In tal modo faremo scorta di vitamine e antiossidanti per tutto l’anno.

