Insalate estive sfiziose e veloci: 3 ricette di Benedetta Rossi pronte in 5 minuti!

Quando sale la voglia di un piatto fresco che non faccia perdere tempo, si pensa di solito a una bella insalatona. Le tre ricette che proponiamo vantano pochissimi ingredienti e si realizzano in un batter d’occhio. La scelta più indicata nelle calde giornate che ci attendono.

A pranzo o per cena può capitare di aver poca voglia di mettersi ai fornelli. Quando cucinare non è un’opzione che vogliamo prendere in considerazione, non c’è niente di meglio di un’insalata estiva. Una manciata di ingredienti e sarai pronta per metterla in tavola da servire agli ospiti, parola di food blogger. Grazie a tre ricette presentate dalla regina della cucina italiana Benedetta Rossi potrai infatti soddisfare l’appetito di tutti senza complicarti la vita. Vediamo di cosa si tratta e come si preparano.

Insalate estive sfiziose e veloci? Prova il mix con speck e spinaci

La prima ricetta combina il gusto dello speck con la genuinità degli spinaci, ottimi anche coi gamberetti. Ecco gli ingredienti per 4 persone:

50 g di speck a listarelle;

50 g di spinaci freschi;

½ mela a fettine;

20 g di semi di girasole;

20 g di pinoli;

½ limone;

olio EVO e sale q.b.

Versa in una biella lo speck, gli spinaci e la mela a pezzetti. Unisci poi i semi di girasole e completa col condimento a base di olio, sale e succo di limone. Mescola e servi la tua insalata golosa!

Pere e formaggio, l’abbinamento perfetto

“Al contadino non far sapere quant’è buono il formaggio con le pere”, recita un noto proverbio. In effetti, quest’accoppiata è vincente anche nella nostra insalata. Vediamo il necessario per la preparazione:

80 g di insalata mista;

100 g di formaggio (tipo emmental);

una pera;

20 g di semi di zucca;

gherigli di noci;

olio e sale fino.

Riempi una ciotola con l’insalata, il formaggio a cubetti e le fettine di pera. Aggiungi quindi i gherigli a pezzi e completa coi semi di zucca. Condisci con olio e sale e dai una bella mescolata. Ed ecco che l’insalatona è pronta per finire sulla tavola!

Bresaola e funghi per un pasto leggero

Una versione “montana” dell’insalata si compone di funghi e bresaola. In questo caso, quello di cui hai bisogno in cucina è:

80 g di bresaola;

100 g di champignon;

100 g di formaggio primo sale;

50 g di rucola;

olio EVO;

sale e pepe.

Disponi la rucola e i funghi a fettine in una ciotola capiente. Taglia a pezzetti anche la bresaola, quindi aggiungila insieme al primo sale a cubetti. Infine, termina con un goccio d’olio, del sale e un pizzico di pepe. Ecco tre insalate estive sfiziose e veloci che divorerai in un sol boccone quest’estate!