Se abbiamo solo gamberetti e spinaci ecco una ricetta gustosa e veloce per la cena della Vigilia

Come da tradizione, in molte famiglie la Vigilia di Natale si cena insieme. Se dopo si vuole uscire per fare un giro o per partecipare alle funzioni religiose, il pasto sarà anticipato oppure veloce. In alternativa al solito menù si potrebbe eseguire la ricetta che tra poco scopriremo.

Durante l’anno ci sono giorni particolari in cui ci si riunisce. Spesso accade di domenica, poi ci sono i compleanni da festeggiare, Pasqua e Natale e altri eventi speciali.

Ci sono tante tradizioni che si cerca di rispettare. Per esempio la sera della Vigilia di Natale si cena insieme alla famiglia e agli amici. I piatti sono a base di pesce e si evitano quelli con la carne.

In molte regioni solitamente si prepara il baccalà. Alcune pietanze richiedono tempo. Dopo cena si può desiderare di fare un giro per i mercatini. Altri vorranno partecipare alla messa di mezzanotte. Può succedere che in città ci siano eventi e spettacoli da non perdere. In questi casi si anticipa il pasto serale oppure si cucina qualcosa di veloce e sfizioso.

Se abbiamo solo gamberetti e spinaci ecco una ricetta gustosa da preparare in poco tempo

In dispensa abbiamo spesso scorte di farina e le mele si trovano al mercato tutto l’anno. Magari abbiamo comprato degli spinaci surgelati, sempre pronti per varie ricette. Aggiungendo dei gamberetti e poco altro potremo eseguire una ricetta veloce per la Vigilia.

Per l’impasto di una torta salata per 4 persone gli ingredienti sono:

250 g di farina 00 ;

; 125 ml di acqua ;

; 2,5 g di lievito di birra ;

; 40 ml di olio ;

; un pizzico di sale.

Per il ripieno occorrono:

500 g di gamberi ;

; 400 g di spinaci ;

; 2 mele ;

; un porro ;

; 50 g di burro ;

; sale e pepe.

Aggiungiamo un uovo per spennellare.

Come preparare una torta salata particolare

Facciamo sciogliere il lievito di birra nell’acqua. Setacciamo la farina, facciamo una conca e versiamo l’acqua. Impastiamo e aggiungiamo olio e sale. Continuiamo a lavorare gli ingredienti fino a formare un impasto omogeneo. Copriamo e lasciamo riposare per 30 minuti.

Cuociamo gli spinaci in un po’ di acqua. Facciamo sbollentare nel mentre i gamberetti per pochi minuti. Scoliamo, sgusciamo e mettiamo da parte.

Scoliamo pure la verdura e schiacciamola con la forchetta per eliminare l’acqua residua. In una padella mettiamo il burro, il porro tritato e poi le fettine di mela. Dopo averle saltate, uniamo i gamberi e un pizzico di pepe. A questo punto mettiamo in una pirofila gli spinaci. Distribuiamo poi sopra i gamberetti con le mele.

Ultimi passaggi

Riprendiamo l’impasto dopo il tempo di riposo e stendiamolo. Ora sbattiamo l’uovo e spennelliamolo sui bordi della pirofila. Adagiamo la sfoglia di pasta. Togliamo quella che deborda e con i ritagli decoriamo la superficie della torta salata. Possiamo fare degli incroci come per le crostate. Bucherelliamo con la forchetta e cuociamo in forno a 200 gradi per circa 20 minuti o almeno fino alla doratura.

Dopo aver sfornato la torta, lasciamola riposare per 10 minuti e poi serviamo. Se abbiamo solo gamberetti e spinaci ecco una ricetta gustosa da fare a cena. Se si hanno problemi di colesterolo le porzioni saranno ridotte o cucineremo dei piatti adatti.