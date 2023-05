Estate alle porte, cosa c’è di meglio di un primo freddo: non la solita insalata di riso, prova questa ricetta

Quando si alzano le temperature automaticamente cambia il nostro modo di vivere le giornate. Non indossiamo più gli stessi abiti e abbiamo orari diversi. Ma soprattutto cambia la nostra alimentazione. I prodotti di stagione, freschi e leggeri, si rivelano la scelta migliore. Inoltre la necessità di rinfrescarsi ci porta a bere più acqua e preferire cibi non troppo caldi. Una delle scelte più frequenti è quella di preferire un primo piatto freddo, come ad esempio l’insalata di riso. Ma non esiste solo questa possibilità. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Tra i più amati c’è sicuramente lei

Un scelta semplice e pratica, un primo piatto da realizzare velocemente e gustare ovunque. Stiamo parlando dell’insalata di riso, che non ha necessità di essere consumata calda e subito. Un piatto freddo da poter gustare ovunque e da conservare in frigorifero anche per più giorni. Vediamo gli ingredienti di una delle ricette più classiche:

300 g di riso;

100 g di prosciutto cotto in cubetti;

80 g di olive nere;

erba cipollina;

200 g di tonno sott’olio;

80 g di pisellini;

75 g di peperoni sott’aceto;

sale;

80 g di mais.

Un procedimento semplicissimo. Prima di tutto cuocere il riso, mantenendo una cottura al dente. Una volta scolato e fatto raffreddare versare in un ruoto. A questo punto aggiungere tutti gli altri ingredienti, mescolare con cura e il gioco è fatto!

Soluzione alternativa alla classica insalata di riso è la pasta fredda condita con i suggerimenti di Luisa Orizio. La foodblogger ci propone un piatto freddo originale ed anche semplice da realizzare. Ecco gli ingredienti che ci occorrono:

320 g di gigli;

500 g di polpo già pulito;

200 g di pomodorini ciliegino;

30 g di rucola;

basilico;

sale;

olio extravergine di oliva.

In prima fase far cuocere il polpo in acqua per circa 20-30 minuti. Nel frattempo preparare la pasta, da preferire quella mista. Una volta tagliato in piccoli pezzi il polpo e i pomodorini, stare attenti a mantenere la pasta al dente. Una volta raffreddata la pasta può essere unita agli altri ingredienti. Un’alternativa sfiziosa e fresca alla solita insalata di riso, assolutamente da provare.