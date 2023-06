Località da sogno e low cost per il primo weekend d’estate, ecco la spiaggia che ha ispirato D’Annunzio

Siamo in centro Italia, a un paio di ore abbondanti da Roma. Una delle Regioni più piccole e povere del nostro Paese, che va dai quasi 3.000 metri del Gran Sasso agli oltre 130 chilometri di spiagge adriatiche. Stiamo parlando dell’Abruzzo, l’ideale collante tra la riviera romagnola e marchigiana e le lunghissime coste pugliesi. Un territorio che permette di vivere una vacanza low cost in luoghi in cui il turismo di massa non è ancora arrivato del tutto. In particolare, andiamo a scoprire una spiaggia, tra le più belle di tutta la riviera adriatica.

Il ponte del 2 giugno è, per alcuni, una sorta di anticipo d’estate. C’è chi si gode il primo mare, chi toglie dal cassetto i primi costumi, chi sogna la prima tintarella. La Liguria, di solito, è una delle mete più ambite per chi abita nel nord Italia. Da Varigotti a Diano Marina, ce n’è per tutti i gusti e, soprattutto, per differenti tasche. Chi abita nel centro Italia, diciamo tra Roma e Napoli, può optare per una delle tante località tirreniche. Se, però, si volesse spendere di meno, senza perdere di qualità, ecco che l’Abruzzo potrebbe essere una valida opzione low cost. In particolare, la splendida Costa dei Trabocchi, in cui brilla una spiaggia in particolare.

Qual è la spiaggia più bella dell’Abruzzo?

Una domanda non facile a cui rispondere. Per fortuna, di luoghi meravigliosi, con mare cristallino, se ne possono trovare diversi. Uno, però, ha rubato il cuore al cittadino abruzzese più famoso d’Italia. Stiamo parlando di Gabriele D’Annunzio, il Vate nato e cresciuto a Pescara, che ha influenzato la vita politica e culturale del nostro Paese dai primi del Novecento fino alla Seconda Guerra Mondiale. Uno dei luoghi simbolo della sua terra, località da sogno e low cost, celebrata nel libro “Il trionfo della morte”, è senza dubbio la spiaggia di San Vito Chietino.

Un paradiso per gli amanti del sub o del più semplice snorkeling. Acque cristalline, che vengono dominate dal Trabocco Turchino, che dà il nome alla spiaggia, un luogo “sacro” per molti abruzzesi. D’Annunzio lo ha celebrato quando era ancora vergine, oggi sicuramente non lo è più, ma è una perla che non tutti ancora conoscono. Si può soggiornare qualche giorno qui a giugno senza spendere cifre enormi, godendosi un mare favoloso. Ed anche il famoso Eremo Dannunziano, la dimora che si trova proprio alle spalle di Calata Turchino, su un promontorio che si getta nel Mar Adriatico.

Località da sogno e low cost ideale per una vacanza: ecco San Vito Chietino in Abruzzo

Questa è la spiaggia più famosa, ma tante altre sono nascoste lungo i chilometri di costa di San Vito Chietino, con litorali a volte sabbiosi, altri in ciottoli, per un relax assoluto, dove vivere in pieno il contatto con la natura. San Vito è un paese di poco più di 5.000 abitanti. Il suo centro storico si trova in leggera collina, mentre la parte più recente del Comune si trova a Marino di San Vito. Inutile sottolineare come, avendo la macchina, sia meglio soggiornare in città vecchia o nei suoi dintorni, per poi scendere al mare e percorrere la costa, per trovare, ogni giorno, una caletta diversa.

Per chi ama la storia, non mancano le attrazioni da visitare. I resti del castello, la Chiesa di San Francesco da Paola che si apre su uno splendido belvedere, la Chiesa ottocentesca di San Vito Martire. Oppure i palazzi della centralissima Piazza Garibaldi, cuore pulsante del borgo, con Palazzo Tosti e Palazzo Renzetti, entrambi risalenti alla prima metà del 1800.

Fino al Trabocco Turchino, che ispirò D’Annunzio e che, ancora oggi, nonostante il crollo del 2014 a seguito di una violenta mareggiata, è visitabile. Un territorio che è stato esaltato dal passaggio della prima tappa del Giro d’Italia, il 6 maggio scorso. E che, sicuramente, avrà invogliato molti appassionati di ciclismo a percorrere le strade dei grandi campioni della corsa rosa, da Evenepoel al nostro Filippo Ganna. Località da sogno e low cost da visitare quest’estate, dunque, San Vito Chietino non deluderà chi vorrà visitarlo.