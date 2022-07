Quando fa caldo gustare a tavola un piatto come l’insalata può essere la scelta giusta. Questo per non appesantirsi e restare leggeri. Oltre che per assaporare qualcosa di fresco. Quando si parla di insalate, però, non ci si riferisce esclusivamente a portate a base di verdure e di lattuga o rucola. Con il termine insalata, infatti, si indicano anche piatti freddi misti. Che, ad esempio, possono avere una base di riso o di pasta abbinata a un contorno di verdure. Oppure, un classico estivo è l’insalata di patate. Queste vengono lessate, lasciate raffreddare e, tagliate a tocchetti, vanno ad imbandire un’insalata in genere con uova, tonno e fagiolini.

Noi vorremmo suggerire una ricetta alternativa a questa, in cui le patate sono accompagnate da gamberetti e molluschi e condite con limone e pepe nero. Per preparare dunque questa insalata avremo bisogno di:

250 g di gamberetti;

300 g di patate;

250 g di cozze;

1 spicchio di aglio;

250 g di vongole;

olio EVO q.b.;

1 limone;

pepe nero q.b.;

sale q.b.;

prezzemolo q.b.

Insalata di patate estiva, piatto unico leggero senza tonno, uova o fagiolini

Per preparare questa insalata di patate al profumo di mare, facciamo lessare le patate con bollitura in acqua sul fuoco. Quando lesse, facciamo raffreddare, sbucciamo, tagliamo a tocchetti e teniamo da parte. Sgusciamo i gamberetti, bolliamoli e, quando cotti, teniamo da parte. Laviamo quindi e puliamo per bene cozze e vongole e cuociamole in una pentola con uno spicchio di aglio e un filo di olio extravergine di oliva. Copriamo con il coperchio e cuociamo fino a quando non si apriranno i gusci. Lasciamo raffreddare quindi eliminiamo i gusci e teniamo da parte i molluschi cotti.

Creiamo il nostro piatto

Prendiamo ora un’insalatiera e versiamo dentro, uno a uno, gli ingredienti man mano che saranno tutti freddi. Per cui prima le patate, poi i gamberi e infine i molluschi. Mescoliamo, aggiungiamo un pizzico di sale e uno di pepe. Tagliamo in due un limone e spremiamone una metà nell’insalata. Concludiamo cospargendo con un po’ di prezzemolo. Ecco cosa mettere nell’insalata di patate estiva, piatto unico leggero, invitante e diverso dal solito.

