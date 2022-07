Manca appena una manciata d’ore e siamo in agosto, il mese delle vacanze per antonomasia. Gran parte di noi avrà già prenotato le ferie. Molti altri, invece, per svariati motivi, hanno tergiversato. Chi per paura dei contagi del Covid e chi per motivi economici. Ed ora si ritrovano senza alcuna prenotazione in essere. Ma non c’è da disperare. Le occasioni last minute non mancano. Anzi, di solito, queste sono ottime opportunità anche dal punto di vista economico. A poche ore dall’Italia ci sono mete che somigliano ai Caraibi ma dove si spende poco. A tal proposito, nelle prossime righe andremo a suggerire una meta molto economica, dove poter scoprire ed ammirare un luogo naturalistico davvero spettacolare.

Vacanza d’agosto economica in questo Paese con cascata e foresta fatate

Siamo nell’Est Europa e, precisamente, in Romania. Nella zona sudoccidentale del Paese, quasi al confine con la Serbia, c’è il Parcul Naţional Cheile Nerei – Beușnița. In italiano, il Parco Nazionale delle Gole del Nera, un fiume che scorre tra i due Stati e che è affluente del Danubio. All’interno del parco troviamo l’area protetta di Izvorul Bigar, che si estende su una superficie di 176 ettari circa. Qui, immersa in una rigogliosa e lussureggiante natura, c’è la cascata Bigar. La particolarità di questo getto d’acqua sta nel fatto che scorre su pareti interamente ricoperte di muschio.

Con il passare del tempo, infatti, i rivoli di acqua hanno levigato ed arrotondato le rocce su cui scorre e le hanno ricoperte di muschio. In fondo alle rocce l’acqua si getta poi nel fiume Minis, che è un affluente del Nera. L’intera zona del fiume e del parco è di grande valore paesaggistico. L’acqua scorre tra canyon verdeggianti e gole rocciose. Uno spettacolo davvero molto suggestivo! Ai lati del fiume Nera ci sono sentieri che lo costeggiano. Inoltre, in vari punti panoramici, vi sono anche ponti di legno che fungono da “belvedere”.

Posizione strategica

Come già accennato, le cascate del Bigar si trovano a metà strada tra Serbia e Romania. Una posizione quindi strategica per visitare entrambi questi Paesi. Belgrado si trova a neppure 150 km di distanza. Le località romene più vicine al parco sono:

Oravita, a Nord Ovest;

Bozovici, a Est;

Resita, a Nord;

Timisoara, a circa 130 km a Nord.

La meta è assai economica. Proprio nei giorni attorno a Ferragosto è possibile trovare strutture ricettive a prezzi stracciati. Ad Oravita, i prezzi per una camera partono da 36 euro. A Timisoara, addirittura da 22 euro a notte. Dunque, potremmo fare una vacanza d’agosto economica in questo Paese, una suggestiva meta da prendere in considerazione.

