Andare in vacanza è un momento che tutti aspettano con ansia. L’occasione è quella di rilassarsi dopo un anno di lavoro. C’è chi va al mare, chi preferisce la montagna e chi ama conoscere nuove città.

In tutti i casi si vivono giorni diversi dalla routine. E accade questo anche per le abitudini quotidiane, a partire da quelle alimentari. Questo fa sì che si possa andare incontro a situazioni non piacevoli.

Gonfiore addominale dopo i pasti in vacanza potrebbe avere queste cause

Sarà, dunque, capitato a molti di avere a che fare con una serie di disturbi che si palesano nei momenti meno opportuni. Magari prima di andare in spiaggia o di fare un’escursione. Tra questi c’è sicuramente il gonfiore addominale. E potrebbe non essere un caso se si verifica proprio mentre si è in vacanza.

Lo si evince, ad esempio, dalle indicazioni che gli esperti dell’Humanitas forniscono attraverso il loro sito. Sottolineano come, ad un certo punto, si potrebbe avere la sensazione di avere un piccolo pallone sulla pancia. Il fatto che si manifesti dopo aver pranzato o cenato, lo renderebbe imputabile ad un accumulo d’aria a livello intestinale.

E, dunque, da cosa potrebbe dipendere il gonfiore addominale dopo i pasti in vacanza? Secondo quanto indicato, dall’alimentazione non troppo sana ed equilibrata. Questo perché si finisce per consumare troppi alimenti che vanno incontro a fermentazione durante il processo digestivo. L’esempio più classico è, ad esempio, la pizza. Ma anche le bibite gassate. Sono citati anche i legumi, benché sia più probabile che il problema in vacanza dipenda da alimenti più simili agli altri citati. Una potenziale soluzione al problema potrebbe anche essere quella di limitare questa tipologia di alimenti.

Il consiglio principale è, ovviamente, quello di sentire il proprio medico. Tra i rimedi potrebbe consigliare di prendere dei farmaci da banco detti antispastici. La funzione di questi ultimi è quella di favorire il rilassamento della muscolatura intestinale. Tra gli altri rimedi si citano gli antimeteoritici o soluzioni naturali, come le tisane di cannella, finocchio e zenzero.

Meglio richiedere sempre il consulto di un medico

Attenzione, però, questo è solo un esempio tra le possibili motivi che possono esserci alla base del gonfiore addominale. In alcuni casi, ad esempio, la questione potrebbe essere imputabile ad un eccessivo consumo di fibre senza un adeguato apporto di acqua.

Il consulto con il proprio medico sarà il sistema più efficace per capire la natura del proprio problema ed individuare i rimedi più efficaci. A partire da eventuali indicazioni sulla dieta da seguire.

