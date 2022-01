Il quadro grafico dei mercati azionari internazionali si è fortemente indebolito e si potrebbe essere all’inizio di un ulteriore ribasso di almeno il 10%. Cosa attendere e come regolarsi da ora in poi? Inizia una settimana che potrebbe portare a ulteriori ribassi della Borsa di Wall Street ma procediamo per gradi.

La prima indicazione è di seguire il trend senza preconcetti. La seconda, è quella di lasciarsi guidare dai livelli operativi indicati nei prossimi paragrafi.

Alla chiusura di contrattazione del 21 gennaio i prezzi hanno segnato i seguenti valori:

Dow Jones

34.265,38

Nasdaq C.

13.768,92

S&P 500

4.397,94.

Ribasso per i primi 6 mesi dell’anno?

Il nostro percorso campione su scala settimanale per l’anno 2022

In blu il grafico dei mercati americani



Quali sono le previsioni per questa settimana?

Fase laterale rialzista fra lunedì e martedì per poi lasciare spazio a un ribasso fino alla giornata di venerdì.

Possibile minimo settimanale: lunedì;

massimo: venerdì

La mappa dei prezzi per mantenere il polso della situazione

Dow Jones

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 34.897. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 35.662.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 14.172. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 14.741.

S&P 500

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 4.495. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.633.

Inizia una settimana che potrebbe portare a ulteriori ribassi della Borsa di Wall Street. Come investire?

Nei giorni scorsi il nostro Ufficio Studi ha analizzato come investire sui 7 titoli guida quotati sulla Borsa di Wall Street che potrebbe essere all’inizio di un crollo. Oltre a queste abbiamo altre indicazioni operative su titoli? Al momento, oltre a queste operazioni Short segnalate, riteniamo che non ci siano estremi per operare al rialzo o al ribasso su titoli ad ampia capitalizzazione. Meglio limitare l’operatività a pochi strumenti.

Lettura consigliata

La migliore strategia di investimento in base alle serie storiche