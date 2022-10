Un ribasso dei mercati azionari tende a durare in media 3/6 mesi. Dal 24 gennaio di quest’anno, i mercati hanno segnato il loro massimo annuale per il momento. La casistica vuole che se il mese di gennaio vede formare il massimo, il minimo probabilmente si formerà o ad ottobre, oppure nell’ultima settimana del mese di dicembre.

Alla luce di queste considerazione, su quale direzione puntare per i propri investimenti per ottenere guadagni e limitare le perdite? Di lungo termine, in ottica 7/10 anni, l’investimento azionario si rivela vincente, soprattutto quando si comprano azioni, dopo ribassi come quelli attuali (20% circa). Di breve termine, la situazione è diversa.

Procediamo per gradi.

I mercati azionari di Wall Street hanno chiuso la seduta di contrattazione del 6 ottobre ai seguenti livelli di prezzo:

Dow Jones

29.926,94

Nasdaq C.

11.073,31

S&P 500

3.744,52.

La previsione e i grafici da ora in poi si riallineeranno?

Grafico su scala settimanale. In rosso la prospettiva, in blu il reale andamento dei prezzi.

Gli algoritmi proprietari definiscono il seguente scenario

Dow Jones

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 28.855. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 29.812.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 10.577. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 11.101.

S&P 500

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.604. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 3.737.

Da ora in poi su quale direzione puntare per i propri investimenti?

La tendenza di brevissimo è al rialzo, ma sono ancora possibili dei falsi segnali in un verso o nell’altro. Gli oscillatori di conferma infatti sono ancora contrastanti.

La giornata odierna potrebbe chiarire cosa attendere da lunedì in poi, e definire se sia elevata o meno la probabilità che sia stato anche segnato il minimo annuale.

