Il nostro appuntamento odierno con l’oroscopo sarà davvero particolare. Perché nei prossimi giorni ci saranno 2 segni che faranno la differenza. Ma, proprio in tutto, dal lavoro all’amore, dalla fortuna alla salute. Teoricamente una situazione che non dovrebbe conoscere ostacoli sulla propria strada, per tutta la settimana sicuramente. Invidiati e invincibili ma anche apprezzati e fortunati, ecco i 2 segni che nei prossimi giorni faranno scintille. Si tengano ben stretti i nati in questi periodi dell’anno perché ne vedranno davvero delle belle.

Quanta energia per il Sagittario

Lo avevamo già anticipato che il Sagittario è in un periodo davvero elettrico. Sarà davvero difficile trovare qualcuno di questo segno intento a oziare. Complice un buono stato di salute, decisamente in ripresa, c’è tanta voglia di darsi da fare. Potrebbe arrivare proprio in queste ore un’opportunità lavorativa davvero importante. Il classico treno che passa una volta sola. Non c’è bisogno di dirlo: va preso al volo. Dopo un periodo non particolarmente proficuo, ecco che sembra arrivato il momento giusto guardare la svolta al 2022.

Venere sta avvolgendo col suo fascino i nati dal 23 novembre al 21 dicembre. Mentre la vita di coppia riprende serenità e affiatamento, grandi notizie in arrivo per i single. Le stelle sembrerebbero propense a fare incontrare più di una persona. È talmente positiva l’energia che emana il Sagittario in questo momento, da attirare a sé come fa il miele con le mosche. All’orizzonte sembra proprio delinearsi l’incontro con il partner che sta cercando tutte le caratteristiche fisiche e caratteriali del Sagittario.

Invidiati e invincibili ma anche apprezzati e fortunati, ecco i 2 segni che nei prossimi giorni faranno scintille

Parlare del 2022 senza trovarsi sempre il Toro presente è praticamente impossibile. Abbiamo più volte detto che sarà il segno protagonista dell’anno assieme all’Ariete. E, questa settimana sembrerebbe proprio una di quelle giuste. Venere è pronta ad appoggiare:

le nuove storie per i single;

la ritrovata armonia per le coppie in difficoltà;

la passione per tutti i nati sotto questo segno.

Da un punto di vista lavorativo, il Toro nei prossimi giorni potrebbe essere chiamato a scelte molto importanti. Cambiamenti improvvisi di programma e opportunità più che mai interessanti. Ma che potrebbero richiedere sacrifici altrettanto importanti. Sembra non esserci la via di mezzo nella professione del Toro: o dentro, o fuori. Ma le stelle appoggerebbero questa drasticità e questa voglia di protagonismo assoluto.

Approfondimento

Tutti parlano di Toro e Ariete ma ecco i 2 segni che potrebbero stupire da gennaio fino a primavera secondo uno degli oroscopi più antichi del Mondo