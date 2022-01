Come guadagnare investendo dei soldi? Al momento attuale, data la congiuntura in corso, si ravvisano poche opportunità nel settore obbligazionario. I rendimenti delle obbligazioni emesse nelle principali valute (dollaro, euro e yen) sono molto bassi. Qualche opportunità si potrebbe cercare nel settore dei corporate bonds (obbligazioni emesse da società, ma i rischi sono elevati) oppure in quello delle obbligazioni in lira turca o rand sudafricano. In questi due ultimi casi, come spiegato, nonostante i rendimenti molto alti (in alcuni casi arrivano al 10% e oltre), il rischio non riguarda l’emittente che nella maggioranza dei casi è di tripla A, ma esso viene dalle fluttuazioni delle valute.

Come far fruttare quindi i propri soldi?

Oggi ritorniamo su un argomento già trattato nel gennaio dello scorso anno. In quella sede abbiamo spiegato come iniziare una strategia di investimento in ottica di medio e lungo termine, per ottenere rendimenti a doppia cifra.

Oggi, ci sono altri 13 mesi per accumulare posizioni sui mercati azionari mondiali per ottenere rendimenti fino all’11% all’anno.

Entriamo nel vivo del nostro argomento.

A gennaio dello scorso anno, abbiamo scritto: chi vuole guadagnare sui mercati azionari deve comprare per i prossimi 26 mesi e poi mantenere per altri 94 almeno”.

Qual era il motivo che ci portava a questa affermazione?

I nostri studi ponderati sulle serie storiche dal 1898 ad oggi, sono giunti a questa conclusione:

dato un decennio, i minimi dei mercati azionari mondiali (pesati con 50% America, 30% Europa e 20% Asia e Paesi emergenti) tendono a formarsi nei primi 26/27 mesi dello stesso.

Quindi, chi accumula posizioni in questo lasso temporale (i primi 26/27 mesi del decennio) e semmai raddoppia o triplica l’investimento nei momenti di discesa, in base allo studio delle serie storiche, dovrebbe ottenere con probabilità vicine al 90%, rendimenti medi superiori al 10%.

Eventualmente maggiore sarà il ribasso in questi 26/27 mesi, maggiore poi sarà il rendimento fino al decimo anno.

Perchè decimo anno?

La stessa statistica ci fa affermare che il massimo del decennio si forma probabilmente fra il nono e il decimo anno.

Le nostre proiezioni dal 2021 al 2030

Cosa fare quindi?

Null’altro che continuare quello che è stato iniziato a gennaio dello scorso anno. Ci sono infatti, altri 13 mesi per accumulare posizioni sui mercati azionari mondiali per ottenere rendimenti fino all’11% all’anno.