Dove vanno le Borse americane e cosa attendere nei prossimi giorni?

I prossimi 7 giorni saranno davvero importanti, perchè scadranno setup mensili (oggi e ppi il 13) e l’ultimo setup annuale (il 17 ottobre). In contesti similari, si è assistito all’inizio di importanti fasi direzionali. Alle porte, cosa attendere, e dove vanno le Borse americane?

Procediamo per gradi.

I mercati americani hano chiuso la seduta di contrattazione del 10 ottobre ai seguenti livelli:

Dow Jones

29.202,88

Nasdaq C.

10.542,10

S&P 500

3.612,39.

I mercati a Wall Street scendono di oltre il 20% da metà gennaio di quest’anno, e ancora al momento non accennano a fermare il movimento. I prezzi frattanto, come calcolato da alcuni addetti ai lavori, sia sui listini che per molte azioni, hanno raggiunto interessanti livelli di ipervenduto e di sottovalutazione rispetto al fair value calcolato sugli ultimi 4 anni di bilancio.

Il ribasso continua sfidare la previsione

Grafico su scala settimanale. In rosso il percorso campione preventivato dalla media storica sui prezzi dal 1898 ad oggi, in blu l’andamento dei prezzi dall’ 1 gennaio al 7 ottobre.

Al momento non si ravvisano i prodromi per un’inversione rialzista

Dow Jones

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 29.485. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 30.454.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 10.670. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 11.230.

S&P 500

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 3.652. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 3.807.

APPROFITTA ORA! OFFERTA ABBONAMENTO su Previsioni multidays e settimanali

Dove vanno le Borse americane?

I nostri algoritmi continuano a scommettere sul ribasso, anche se oggi i prezzi potrebbero subire “una scossa” in quanto scadrà un setup mensile. A cosa potrebbe portare? Difficile stabilirlo a priori.

Lettura consigliata

Cosa attendere da ora in poi sulle Borse internazionali?