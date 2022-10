Dove sono diretti ora i mercati azionari a Wall Street?

Il mese di ottobre è ciclicamente di bottom. Negli ultimi 2 giorni di Borsa aperta, si sono formati swing rialzisti di brevissimo. Fra oggi e domani, i nodi dovrebbero venire al pettine, e si potrebbe definire con più chiarezza la prossima tendenza dei prezzi. Dove sono diretti ora i mercati azionari? Wall Street potrebbe archiviare il ribasso in atto dal mese di gennaio?

Procediamo per gradi.

Le Borse di Wall Street hanno chiuso la seduta di contrattazione del 5 ottobre ai seguenti prezzi:

Dow Jones

30.273,87

Nasdaq C.

11.148,64

S&P 500

3.783,28.

La previsione annuale estrapolata da quanto è accaduto nelle serie storiche

In rosso la prospettiva, in blu il reale andamento dei prezzi.

Come leggere i mercati per definire con elevata probabilità dove sono diretti ora i mercati azionari

Di seguito i livelli di prezzo che mantengono il trend di breve al rialzo, e quelli che se superati potrebbero far iniziare un trend duraturo.

Dow Jones

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 28.855. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 29.812.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 10.577. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 11.101.

S&P 500

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.604. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 3.737.

Come investono in questo momento i nostri Trading systems

Di brevissimo proiettano ulteriori rialzi, ma in ottica superiore a 1/3 giorni non si ravvisano ancora gli estremi per operazioni di più ampia durata in ottica rialzista.

Per questo motivo, anche un’eventuale operatività diretta a comprare e vendere azioni non supera l’ottica intraday. Tutto è ancora improntato a mantenere una certa cautela operatività. Infatti, il verificarsi di qualsiasi scenario è ancora possibile.

