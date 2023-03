Ingrossare seno e glutei ma dimagrire pancia e fianchi: gioca coi colori da indossare e modella il fisico

Per migliorare il proprio fisico e quelli che possono apparirci punti deboli, la miglior cosa sarebbe investire nello sport. Se non si ha però la pazienza di attendere o semplicemente si ricerca un risultato meno faticoso e immediato, possiamo aiutarci con l’abbigliamento. Esistono infatti colori che snelliscono e che ingrassano e che saputi dosare e abbinare possono davvero cambiare la nostra immagine. Vediamo quindi quali sono e come usarli a seconda del proprio fisico.

Se vogliamo valorizzare il nostro fisico e magari anche camuffare ciò che non ci piace, dobbiamo stare attente all’outfit. Limitarsi a indossare degli abiti solo perché ci piacciono non sempre infatti ci rende giustizia. Importante sforzarsi di essere obiettivi e capire cosa realmente ci calzi a pennello quando siamo davanti allo specchio.

Ci vorrà accortezza non solo nella scelta di tagli e modelli, ma soprattutto nelle tonalità. Quest’ultime dovranno conciliarsi con l’armocromia senza però trascurare le scelte più adatte a esaltare la silhouette. Infatti, conoscendo colori e usandoli bene possiamo ad esempio ingrossare seno e glutei ma dimagrire pancia e fianchi sfruttando l’effetto ottico.

Nuances che snelliscono e che ingrassano

Questa rassegna ovviamente si apre con il nero, il più noto per le sue potenzialità snellenti. In effetti tende ad appiattire e a camuffare. Non è però l’unico colore che si presta bene a tale scopo. Quindi se amiamo tinte più vivaci avremo l’imbarazzo della scelta. L’importante sarà restare su tonalità scure, dunque largo spazio all’intenso blu oltremare, al viola ametista, al verde petrolio, bottiglia o smeraldo. Medesimi effetti visivi hanno il bordeaux e le tonalità intense di rosso, quali carminio e granata. Perfetti anche le tonalità di marrone scuro, come quello cioccolato o caffè, un bel grigio antracite o granito.

Per dare maggiore volume invece dobbiamo puntare sulle nuances chiare, a partire dalle varie sfumature di bianco: panna, vaniglia, ecc. Oppure si può utilizzare un grigio perla o comunque tonalità chiare come quelle pastello. Al medesimo gruppo appartengono anche quelle sgargianti, come ad esempio il fucsia e l’arancione.

Come ingrossare seno e glutei ma dimagrire pancia e fianchi visivamente

Per far apparire le forme più prosperose, dunque, dobbiamo puntare su tonalità chiare. Dunque ideale un pantalone bianco o pastello per accentuare il lato b. Nel caso volessimo invece affusolare maggiormente le cosce, dovremo però optare per quelle scure, magari indossando un capo che sfumi all’altezza del fondoschiena. Medesimo discorso sarà da farsi per quanto concerne il décolleté, un colore pastello lo ingrosserà. Se vogliamo però assottigliare pancia e fianchi, puntiamo su una maglia scura ma dotata di una fascia più chiara all’altezza del seno. Al contrario, via libera a maglie e camicie totalmente chiare per ammorbidire un busto molto squadrato e asciutto.

Date queste premesse, potremmo non solo fare dei ritocchi visivi laddove vorremmo più o meno rotondità, ma anche per bilanciare la silhouette. Ad esempio, in un fisico a triangolo invertito useremo le tonalità scure nel busto e quelle chiare nella parte inferiore del corpo. Ugualmente faremo in un fisico a mela. Il contrario invece è ideale per armonizzare un fisico a pera o a clessidra. Alternando dunque a seconda delle necessità tinte chiare e scure, purché combinabili tra loro, potremmo ottenere l’effetto che ricerchiamo.

Ovviamente saranno semplici trucchetti visivi, per risultati concreti e a lungo termine converrà cimentarsi in appositi esercizi fisici, quali quelli per ridurre il girovita.