Dimagrire, ridurre il girovita e tonificare le gambe senza camminare o muoversi da casa con 1 solo strumento da 10 €

Chi non vorrebbe un corpo più snello e sodo? Si fanno però i conti con la realtà ed ecco che appare un proposito poco fattibile. Il poco tempo a disposizione, i soldi che non bastano mai anche senza la spesa di una palestra, tutti fattori che dissuadono dall’obiettivo. A questi aggiungiamoci anche una certa dose di pigrizia e magari la poca propensione per lo sport, ed ecco che si lascia perdere. Eppure potremmo fare alcuni efficaci esercizi a casa che richiedono poco tempo e una spesa minima e che sono anche divertenti.

Mantenersi in forma richiede sacrificio, ma fortunatamente talvolta può diventare più facile di quanto si pensi. Infatti vi sono movimenti che, oltre a giovare alla nostra linea, ci permettono anche di divertirci e scaricare lo stress. Tanto più magari con un sottofondo musicale.

Stiamo parlando di alcuni esercizi che non richiedono costose attrezzature professionali ma una spesa davvero minima, all’incirca di 10 euro per iniziare. Infatti servirà esclusivamente un unico strumento, quale? Il cerchio da hula hoop.

Il modo per dimagrire, ridurre il girovita e tonificare le gambe senza camminare

Una sessione di hula hoop di mezz’ora farebbe bruciare all’incirca 200 calorie. Inoltre farebbe lavorare gli addominali e ne ridurrebbe il grasso depositatosi. In più agirebbe anche sui glutei e dunque li tonificherebbe. Aumenterebbe poi anche la coordinazione motoria.

Per cominciare il cerchio da scegliere è tra i più economici. Il modello ideale per i principianti infatti è molto semplice, dovrà avere un diametro largo ed essere abbastanza leggero. Sarà così più facile da usare inizialmente. Una volta fatta pratica poi potremmo valutare modelli più professionali, quali quelli ponderati e di fascia maggiore di prezzo.

Come usare l’hula hoop

Infiliamoci nell’hula hoop posizionandoci con la schiena dritta. Le nostre braccia dovranno stare piegate fino a formare un angolo retto. Per aiutarci le prime volte, portiamo un ginocchio in avanti e leggermente piegato. Ci aiuterà a bloccare il cerchio quando sta per cadere.

A questo punto, impugnandolo con entrambe le mani diamogli una piccola spinta per farlo ruotare. Seguiamone i movimenti assecondandoli col bacino di modo da non farlo fermare e cascare. Potrebbe volerci un po’ di pazienza per imparare, ma ne varrà la pena e scopriremo che è davvero divertente e rilassante poi usarlo.

Esercizi specifici

Oltre a farlo ruotare normalmente l’hula hoop si presta anche per esercizi specifici su differenti parti del corpo. Ad esempio, possiamo concentrarci maggiormente su glutei e gambe. Un esercizio facile e simpatico è mettersi dentro il cerchio in piedi. Cominciare poi a saltellare assumendo una posizione a mo’ di rana con le ginocchia piegate. Si saltellerà così portando un piede fuori dal cerchio e lasciando l’altro all’interno e viceversa.

O ancora, partendo sempre dalla posizione eretta stringiamo tra le mani l’hula hoop. Facciamo un affondo piegandoci su un ginocchio e allungando l’altro mantenendo il busto dritto. Infine, se dovessimo disporre di due cerchi e un tappetino, ci sarebbe un altro esercizio da poter fare. Stendiamoci sul tappetino, afferriamo due cerchi e poniamoli lateralmente alle gambe. Inarchiamo il busto e manteniamoli fermi con le mani. Pieghiamo e allunghiamo le due gambe alternandole, come se pedalassimo in aria.

Ecco quindi come dimagrire, ridurre il girovita e tonificare le gambe senza camminare con degli esercizi perfetti anche per chi non ha voglia di fare movimento. Potremmo poi trovarne altri anche per rassodare le braccia.