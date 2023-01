Quanto costa una seduta di armocromia? Ecco i prezzi aggiornati e il test che puoi fare a casa

In questi ultimi anni si è sentito tanto parlare di armocromia, che altro non è che un’analisi per determinare quali colori (di trucco e abbigliamento) si armonizzano con il nostro incarnato, il colore di occhi e quello di capelli. Ma la domanda che affligge molti è: quanto costa? Oggi ti guideremo nella scelta, in base alla media dei prezzi.

Devi considerare, che l’armocromia è un’analisi che si fa una volta nella vita, ma che ha il vantaggio di indicarti gli abbinamenti di colori che più valorizzano la tua persona. Perciò, non farti spaventare troppo dal prezzo.

Cos’è l’armocromia

Come fa il professionista a individuare i colori che più ti valorizzano? Lo fa attraverso un test specifico, per capire la tua stagione di riferimento. Esistono infatti 4 macrocategorie in cui si può rientrare, proprio come le quattro stagioni: primavera, estate, autunno e inverno. A chi ci si rivolge? Solitamente ad una consulente di immagine, che è una professionista che si occupa in tutto e per tutto del miglioramento del look di una persona, valorizzandone le forme e le sue caratteristiche fisiche in generale. Se ti chiedi se ti sta bene la frangia , potresti avere una risposta e potresti anche scoprire che i tuoi rotolini non sono da eliminare, ma da valorizzare col giusto outfit. La seduta di armocromia, nello specifico, si svolge posizionando sul cliente dei drappi di cotone colorati, proprio sotto al collo, per individuare i colori che più risaltano l’incarnato e che minimizzano le imperfezioni.

Quanto costa una seduta di armocromia e quanto dura

Ogni stagione di appartenenza ha un ventaglio di colori selezionati, che permettono di valorizzare il proprio incarnato. Nella primavera solitamente rientrano le persone con un incarnato radioso e occhi brillanti. La palette di colori per questo gruppo è solitamente composta da toni caldi e accesi. L’estate è una palette con sottotoni freddi, come il blu. Qui avremo colori più soft e tinte pastello. L’autunno, com’è facile intuire, predilige colori caldi, sui toni del giallo e del rosso. Solo gli appartenenti al gruppo inverno possono vantare il privilegio di avere il nero in palette, insieme a tutti i colori freddi e brillanti. Ok, tutto bello, ma tu giustamente vuoi sapere quanto ti viene a costare. Ebbene, considerando che una consulente d’immagine solitamente ha un prezzo tra i 65 € e gli 80 € l’ora e che in media una seduta di armocromia dura due ore, il costo medio per una consulenza di armocromia si aggira introno ai 150€-180€.

Come si fa il test

C’è la possibilità di effettuare un test di armocromia casalingo, scaricando apposite app. Per eseguire questo test dovrai struccarti e legarti i capelli (o coprirli con un telo bianco). Posizionati di fronte a una fonte di luce naturale e comincia il test. Le app più usate sono Dressika e l’app Armocromia della famosa consulente di immagine Rossella Migliaccio. Ora non solo sai quanto costa una seduta di armocromia, ma sai anche che, nell’attesa di una seduta professionale, puoi cominciare ad individuare anche da sola i colori che minimizzano i tuoi difetti. Che aspetti?