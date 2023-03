La classifica dei formaggi migliori del Mondo: i prodotti italiani conquistano le prime posizioni

I formaggi più buoni del Mondo? Sono italiani. Lo ha reso noto Taste Atlas, noto portale gastronomico internazionale, che ha stilato la classifica utilizzando le recensioni degli utenti sul web. I formaggi italiani conquistano il podio, sono i più popolari e apprezzati a livello mondiale. Ecco i prodotti premiati.

Secondo la classifica di Taste Atlas ben otto formaggi italiani si collocano tra i primi dieci. Un vero trionfo! Domina su tutti il Parmigiano Reggiano, che non ha bisogno di presentazioni ed è uno dei formaggi più conosciuti e più amati al Mondo. Ma ci sono anche specialità regionali italiane molto apprezzate a livello internazionale. Andiamo a conoscerle.

Formaggi francesi? No, italiani

Abbiamo sempre pensato che la patria dei formaggi fosse la Francia, un Paese che vanta una produzione casearia davvero prestigiosa. 246 tipi di ottima qualità, tali da soddisfare anche i palati più esigenti. Eppure il popolo del web sembra aver preferito quelli del Belpaese.

Il primo formaggio francese a essere menzionato nella classifica del portale gastronomico Taste Atlas si trova solo, si fa per dire, al 13° posto, preceduto da ben otto specialità italiane. Si tratta del Reblocon, un formaggio a pasta pressata prodotto in Alta Savoia con latte crudo e intero. È noto per il profumo floreale e la consistenza ricca e morbida.

La classifica dei formaggi migliori al Mondo secondo Taste Atlas

La classifica stilata da Taste Atlas, il portale che mappa le specialità gastronomiche di tutto il Mondo, si basa sul giudizio degli utenti della piattaforma che sono ben 760mila. Una giuria che ha partecipato attivamente attraverso la recensione dei prodotti esprimendo liberamente il proprio gradimento. E decretando la popolarità dei prodotti italiani che risultano i più apprezzati al Mondo.

A conquistare il podio, dopo il Parmigiano, troviamo il Gorgonzola piccante, che piace più della versione dolce, presente in classifica alla trentasettesima posizione. Il portale consiglia di gustarlo con un bicchiere di Porto per provare un abbinamento insolito. Al terzo posto ancora una specialità italiana, la Burrata, una prelibatezza pugliese. Anche in questo caso la scelta è accompagnata da consigli di degustazione. Solo un filo di olio, sale e pepe e niente più. Oppure in purezza per apprezzarne meglio il sapore delicato.

La top ten

Nella classifica dei formaggi migliori in tutto il Mondo in quarta posizione troviamo il Grana Padano, uno dei più consumati, spesso in sostituzione del più costoso Parmigiano. Seguono lo Stracchino di Crescenza e la Mozzarella di Bufala Campana, rispettivamente al sesto e al settimo posto. Il portale consiglia di servire lo stracchino con salumi o frutta fresca e la mozzarella di bufala con gli antipasti. La top ten si chiude con due pecorini, il Sardo e il Toscano.

Tra i primi dieci formaggi in classifica solo due sono stranieri. In quinta posizione troviamo l’Oaxaca Cheese prodotto in Messico, un formaggio semiduro molto simile alla nostra mozzarella e impiegato nello stesso modo nella cucina messicana. All’ottavo posto in classifica c’è infine il Queijo Serra da Estrela. Prodotto in Portogallo, ha una consistenza semi morbida con l’interno cremoso e un gusto dolce che conserva una leggera nota acidula.